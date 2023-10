Cada día hay más falta de nafta súper y gasoil ¿Qué está pasando?

Ya es normal que en Mar del Plata no se pueda cargar nafta super ni gasoil, porque no hay. Los consumidores están obligados, por el desabastecimiento, a comprar la nafta premium, o gastar el poco combustible que tiene en buscar dónde comprar la nafta más barata. Patricio Delfino, integrante de la Cámara de Expendedores de Combustibles de la ciudad, en diálogo con “el Retrato…” explicó que está pasando, no solo en el Partido de General Pueyrredon, sino en todo el país.

“Hay una situación bastante mala, de mucha intermitencia en un tiempo, sin los combustibles grado 2. Los combustibles existen los grados 2 y los grados 3. Grado 2 son la nafta super y el gasoil común y grado 3 es la nafta infinia y el gasoil que es de más calidad. Los combustibles grado 2 están faltando, o sea la nafta super y el gasoil común están faltando en Mar del Plata hace cosa de 12 días, más o menos. El faltante en Mar del Plata comenzó con cierta demora, porque en el resto del país ya venían faltando hace mucho más tiempo. Entonces ya no hay más stocks, los stocks sirven como un amortiguador, entre que vos le vendes y recibís, el stock sirve para aguantar el tiempo que tarda en recibirse la reposición del producto. Como se agotaron los stocks, ya ahora entramos, ya varios días en una dinámica en función de la cual se recibe el combustible, se vende, se termina y hay que esperar a que venga el nuevo camión con la reposición del combustible. O sea, entonces ves, sobre la red YPF, que tiene los precios más bajos, vos vas a notar que hay mucho faltante. Pero, en las otras marcas también hay problemas, no es solo el YPF que tiene los precios más bajos, el YPF cuando, digamos, quiebra los impuestos, el YPF tiene más del 50% de los mercados, entonces YPF tiene lo que se llama un riesgo sistémico, si se cae el YPF, se caen las demás, porque ninguna petrolera no tiene condiciones de atender todo el mercado, ninguna, ni siquiera el YPF, pero si se cae el YPF, se cae más del 50% del mercado, y las otras marcas no están en condiciones de abastecer esa demanda que queden satisfechas”.

En relación a porqué está sucediendo eso, Delfino dijo: “se da por una cuestión de precios, esto es muy sencillo y a la vez es muy complicado de resolver. Los combustibles están regalados. Hay una economía de terror, las ganancias de las empresas en dólares son ridículas, hay una economía bastante rara, pero el problema se da porque las petroleras están cansadas y no quieren seguir importando combustible para abastecer su cuota de mercado, que no pueden abastecer con producción hecha con crudo argentino en refinerías argentinas, no quieren importar ese extra que les hace falta para atender bien a su demanda, porque el negocio de importación genera pérdidas catastróficas”

En este sentido explicó: “A valores de hace 10 días, perdías alrededor de 30 centavos de dólar por cada litro de gasoil grado 2 que importabas,lo que significa una pérdida de 105 pesos por cada litro de gasoil; y por cada litro de gasoil grado 3 que importaste, perdés 70 pesos. Esee negocio de importación genera pérdidas gigantes a las empresas del sector, por todos los medios quieren evitarlo. Entonces, Argentina produce crudo, sí, ahora está produciendo más de lo que se refina en sus refinerías, y hasta ahí tiene saldos exportables de crudo, pero el tema es que la capacidad de las refinerías para producir combustibles a partir del petróleo no alcanza para abastecer toda la demanda. Entonces, ese extra que hay que importar en estos momentos es el que nadie quiere importar, o se quiere importar lo mínimo posible por el tema de las pérdidas gigantes que genera una gente que está hablando de comprar un barco que entran con 40 millones de litros, y estás perdiendo, 30 centavos de dólar por litro, significa una pérdida de 12 millones de dólares, en un barco ¿Qué empresa va a querer perder 12 millones de dólares en un barco afuera?”.

Sobre la relación existente entre el congelamientos de precios que hay en los combustibles y el desabastecimiento, Delfino dijo: “tiene que ver sí, porque los combustibles vienen pisados desde que asumió Massa, es decir, las petroleras fueron invitadas entre comillas, a hacer determinados acuerdos de precios, que después se fueron renovando, y se siguieron renovando, no es que no hubo aumentos, hubo muchísimos, todos los meses hubo aumentos, pero siempre muy por debajo de la inflación que particularmente en estos últimos meses se ha agravado de manera catastrófica.

En relación al consumidor marplatense Delfino dijo: “no puede cargar. Uno que elige ir a YPF te van a gastar 294, bueno, no conseguís, te vas a Puma, que le tiene 2,99, no conseguís, te vas a Axion, que la tiene, 320, y si no te vas a Shell, que le pagás 340. Hasta ahora conseguís, ¿sí? Por eso le decía, el riesgo sistémico es que si se cae YPF, se caiga además, porque no tiene con qué abastecerlo. El problema es que si esto se sigue agravando, si las empresas se tratan y dicen, no, no traemos más un barco porque actualmente hay dotaciones, de YPF, de septiembre a fin de año, y decidieron traer 11 barcos de gasoil y 4 barcos de Nafta, pero la plata las pierden igual. YPF se puede ver de dos maneras, como una empresa pública, casi como un ministerio, pero también es una empresa privada que cotiza a Nueva York. ¿Y qué empresa puede llegar a hacer un negocio de perder, no sé, tanta plata trayendo combustible? Está bien, por otro lado, gana plata, lo exporta crudo, pero la idea es que todas las unidades del negocio que contienen las petroleras no pierdan, ni gasten la plata que ganan en la importación.

En relación al próximo fin de semana largo, dijo: “hasta ahora, como viene, viene muy mal, que solo se ve un relajamiento, yo no sé si las empresas del sector por ahora no lo han comunicado, no lo han dicho, no tenemos ninguna notificación de que haya previsto para el próximo fin de semana hacer un relajamiento en la entrega de combustibles. Si no hay una mayor entrega de combustibles, como ha faltado combustible en septiembre, un mes donde no pasa nada, no hay turismo, no hay mucha actividad en el campo, no hay riegos, no hay nada. Si en septiembre faltó combustible, ahora que empieza a haber movimientos turísticos, movimientos de siembra en el agro, movimientos de riegos acá para la papa, en esta región, bueno, si en este momento no hay una mayor oferta de productos, va a estar complicadísima la situación y se van a notar estos desabastecimientos parciales cada vez más”.

Finalmente, en relación a los posibles resultados electorales dijo: “ esto de va a acomodar gane quien gane, a precios más caros., Ya todo el mundo está esperando para,gane quien gane, no se sabe quién va a ganar, para el día 23, una devaluación del dólar oficial de 350. Entonces, ese día los combustibles van al día siguiente, el lunes, el martes vas a tener precios más caros. Esto es parecido a lo que había en el año 89 previo a la hiperinflación, no es joda, se viene una hecatombe económica, esto quizás sea peor que el 2001, que fue una tragedia distinta, pero esta combina lo peor del 2001 con lo peor del 89-90, entonces, Dios sabe lo que va a pasar con los combustibles, gane quien sea que gane, porque todo esto va a tener que ir a un sinceramiento, y eso va a suceder con una inflación del 100 o del 200% mensual”, sentencio.