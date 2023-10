Alvaro Fanproyen: “Con Barrionuevo, Javier Milei es Presidente en primera vuelta”

Luego de conocerse el apoyo del gastronómico Luis Barrionuevo al candidato de La libertad Avanza, Javier Milei, el dirigente peronista marplatense Alvaro Fanproyen quedó en el ojo de la tormenta entre los compañeros justicialistas marplatenses al conocerse que se ha convertido en uno de los armadores de la fiscalización del líder de la Libertad Avanza.

En diálogo con “el Retrato…” cuando se le preguntó cómo se entendía que un peronista de toda la vida como usted este trabajando para Milei, “Alvarito” afirmó “Acompañé acorde a mis convicciones a la lista nacional de Schiaretti y a Chiche Duhalde en la pica de Buenos Aires pero la ciudadanía nos dio la espalda y evidentemente decidió acompañar mayoritariamente a La Libertad Avanza. Los peronistas creemos que la voz del pueblo es la voz de Dios y como argentinos tenemos que respaldar lo que nuestro pueblo elige. Por otro lado se hace imposible militar la boleta del PJ con los desastres macroeconómicos que viene haciendo el gobierno y los sucesivos escándalos de público conocimiento. Por otro lado coincido plenamente con Milei que el problema principal de la Argentina son los políticos, la llamada casta.

….pero, Barrionuevo no es casta?

Barrionuevo es parte de la solución y no del problema. Yo lo apoye como interventor del PJ, lo acompañe con el Proyecto Lavagna y lo voy a apoyar ahora en esta etapa aportando toda la estructura de fiscales y reparto de boletas que usamos para en las paso para la otra fuerza. Aparte como tercera generación de marplatense tengo una agradecimiento especial por Barrionuevo que hizo por mi ciudad más que cualquier intendente o político. Cuando yo era chico a punta motores no se podía ir después de las 19hs porque te choreaban no había luz ni nada. Los chalets de la zona estaban abandonados. Mira lo que es hoy…y es lo que es por José Luis Barrionuevo.

Cuando se le preguntó si entonces era “barrionuevista” enfatizó “No. Soy peronista y en todo caso duhaldista. Siempre lo fui. Pero soy recontraalcahuete de Luis.. .jajaja…” , para acotar que “con los que nunca voy a estar es con los piqueteros millonarios que usan a los pobres…esos que se dicen dirigentes sociales que para mi son solamente unos hijos de puta. Prefiero lo mejor del sindicalismo argentino. Hay que acompañar las ideas nuevas que están abrazando nuestros jóvenes que nosotros por nuestra formación quizá todavía no logramos entender.

Finalmente al referirse a las elecciones del próximo 22 de octubre y de cuál era su expectativa no dudó en afirmar que “Milei va a ser presidente y con Barrionuevo manejando la fiscalizacion se gana en primera vuelta. Esto lo saben tanto Massa como Bullrich . Por eso le pegan a Luis, porque les gustaría tenerlo jugando para ellos. Massa le debe su carrera política a Luis . Barrionuevo inventó a Massa. Esto en política se sabe”.