Alquileres de verano en Mar del Plata un 150% más caros que la temporada anterior

A poco de la temporada de verano y en el marco de la inflación que afecta al país, el Colegio de Martilleros dio a conocer este lunes los precios sugeridos para el cobro de alquileres durante el verano de 2024 en Mar del Plata, proponiendo un 150% de aumento en comparación a la temporada pasada, y los contratos debe ser en pesos.

Luego que el Colegio de Martilleros diera a conocer valores de referencia para el cobro de casas y departamento de alquiler en Mar del Plata, en función del proceso inflacionario y según las zonas del distrito, el titular del Colegio de Martilleros, Guillermo Rossi, en diálogo con “el Retrato…” dio detalles de los valores sugeridos como así también se refirió a lo que viene y a las expectativas del sector de cara al verano.

Rossi estuvo acompañado por el secretario General, Oscar Eduardo Cherù; la vicepresidente 2º. Verónica Berasueta y las delegada de Miramar, Olga Alvarez Barrios y la delegada de Balcarce, Carolina Viana.

Los precios sugeridos para la temporada de verano 2023-2024 para departamentos de 1 ambiente destinados a 2 o 3 personas, por semana se estima desde $100,000. En el caso de departamentos de 2 ambientes, ideales para 3 o 4 personas, la semana debería costar desde $150,000. Los departamentos de 3 ambientes, para 5 o 6 personas, tienen un valor orientativo de al menos $220,000 por semana. Por otro lado, los chalets de 3 ambientes, para 5 o 6 personas, deberían tener un costo desde $300,000 por semana.

Rossi indicó que “A pesar de la difícil situación económica que estamos viviendo y, teniendo en cuenta algunas publicaciones que salieron en dólares en algunos medios y en algunos portales, nos pareció interesante este tema de comunicar valores semanales para que la gente tenga un valor de referencia. Sabemos que las vacaciones se han ido achicando, si bien hay gente que viene por el mes, por 15 días, aquellos que vienen a trabajar vienen por toda la temporada, estos son orientaciones de valores semanales que es el promedio de lo que va a ser el turismo este año. Así fue el año pasado y creemos que en líneas generales esto va a ser lo mismo”, para acotar que “los valores de Mar del Plata son en pesos”, sostuvo

“Un 150% de incremento es el porcentaje que hemos tomado de inflación, de acuerdo a los valores obtenidos el año pasado. Hoy, es un número que suena muy fuerte, pero es la realidad que estamos viviendo y que tiene que ver con la alta inflación que tenemos”, completó el titular del Colegio de Martilleros de General Pueyrredón.

Asimismo, Rossi no descartó que dicha sugerencia de valores pueda modificarse, conforme a la inflación y al incremento del dólar oficial. “Estos son valores sugeridos hoy, que irán cambiando día a día, de acuerdo a la inflación Por eso, es fundamental que el que va a alquilar busqué congelar su precio, anticipando el pago para así tener una tranquilidad de que ya tiene su unidad alquilada de cara al verano”, explicó .

“Veremos si se modifican los valores, conforme a lo que ocurre día a día, a los avatares inflacionarios que estamos viviendo, a la economía y al resultado de las elecciones. Sabemos que hoy todo se remarca en forma casi diaria. Iremos viendo todo dentro de un ámbito de prudencia porque necesitamos que la gente venga a Mar del Plata y se vaya contenta”, sostuvo y consideró que, por ello, todos los operadores inmobiliarios y turísticos deben ser “prudentes” para tener una buena temporada de verano.

En relación a la cantidad de propietarios que retiraron sus alquileres por 36 meses, para alquilarlos en la temporada, y como eso puede favorecer a una baja de precio por la cantidad de oferta, Rossi manifestó: “Acá hay una variación que es normal por el proceso inflacionario, por supuesto que esto es un mercado, cuanto más oferta hay, por supuesto que los valores tienden a acomodarse, no podemos hablar de bajar porque la inflación va a hacer subir los precios automáticamente, pero sí, esta mayor oferta por todas esas propiedades que se retiraron de alquiler de 36 meses va a hacer que haya un importante abanico para poder elegir, por eso le decimos a la gente, no se apure, no corra, que Mar del Plata siempre tiene un lugar a donde venir. Y la oferta va a crecer bastante de todas esas propiedades que se retiraron de alquiler de 36 meses, que se pusieron en venta y que por ahí no vendieron. Cuando hablamos de propietarios, hablamos de las personas que tiene una casa, un departamento y nada más, acá no hay especulación en los propietarios de Mar del Plata, ese propietario va a buscar la propiedad porque le va a significar un ingreso importante para cubrir los gastos del año”, cerro.