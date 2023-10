Tunoni: Montenegro hace su campaña personal, porque sabe que Bullrich lo opaca

A días de las elecciones generales, el peronista Daniel Tunoni, actual referente de “Alternativa Republicana Federal”, en conversación con “el Retrato…” cuestionó que “Montenegro hace su campaña personal, porque sabe que Patricia Bullrich lo opaca, le tira abajo su candidatura y su cantidad de votos”. A su vez, aseguró que a nivel local “no hay nada definido, al contrario” y apuntó: “A Montenegro se les está cayendo la imagen esta de querer figurar solamente en el centro como una Ciudad Feliz”.

Daniel Tunoni, que se presentó en las elecciones primarias como precandidato a intendente de General Pueyrredón por el partido “Principios y Valores”, espacio que llevaba a Guillermo Moreno como precandidato a presidente de la nación, en diálogo con “el Retrato…” se refirió a los debates que se llevaron adelante en el ámbito nacional y local, previo a las elecciones, como así también hizo hincapié en lo que se viene.

“Del debate realizado a nivel nacional de los distintos candidatos que había el único que tenía propuestas realizables era Sergio Massa, porque los demás se dedicaron solamente a pegar, a hacer leña del árbol caído y no poner propuestas que sean valederas. Sergio demostró que está muy bien plantado y muy seguro con lo que dice, con lo que va a hacer y con lo que está haciendo”, sostuvo.

En relación al debate realizado a nivel local, señaló que “Raverta habló de muy buenas propuestas mientras que había un intendente que mira para el costado en casi todas las situaciones” y cuestionó que el tema de la inseguridad y la salud no lo han solucionado en este tiempo. “Lo que más le importa a la ciudad no lo ha hecho en estos cuatro años”, afirmó.

En ese contexto, Tunoni remarcó que “existe una gran falta de compromiso por parte del intendente actual” al mismo tiempo que aseguró que Fernanda Raverta “está abocada a conseguir fuente de trabajo”.

-¿Crees que se puede revertir el ausentismo que hubo en las elecciones pasadas y que la gente va a intentar asistir más a votar?

-Sí, nosotros estuvimos hablando con la gente de los barrios y estaban muy preocupados. Van a votar, porque quieren un cambio en la ciudad de Mar del Plata con respecto a la seguridad y a la salud. Está muy cerca Fernanda Raverta del intendente Montenegro. No hay nada definido, al contrario, creo que se está sumando y mucho. A Montenegro se les está cayendo la imagen esta de querer figurar solamente en el centro como una ciudad feliz”.

Afirmó que le llama la atención “el hecho de que la mayoría de la ciudad tiene carteles de Montenegro y no del mismo junto a Bullrich. En realidad, no creen que sea una buena candidata Patricia, porque si fuera buena candidata tendrían todos los carteles juntos. Realmente hace su campaña personal, porque saben que Patricia lo opaca, le tira abajo su candidatura, su cantidad de votos. Patricia no tiene un plan, no tiene una estrategia, no tiene una planificación de cómo llevar un país adelante. Entonces, indudablemente, no le sirve para poner en una ficha en la campaña.

Seguidamente, hizo hincapié en la sumatoria de muchos políticos al espacio y graficó: “Muchos políticos de los que no estaban trabajando, viejos candidatos, viejos diputados provinciales, senadores provinciales y concejales, se han unido y nos han unido a casi todos para charlar, conversar y poner una estrategia para que Fernanda Raverta sea la intendente de Mar del Plata”

Asimismo, Tunoni destacó que hay tres temas fundamentales para trabajar, entre los cuales enumeró: la producción en el mercado interno para abastecer a todo el país que sale de la ciudad de Mar del Plata con mucho beneficio para el municipio de la ciudad; las salitas de emergencia y la seguridad. “Son tres temas fundamentales que en el puerto se tienen que realizar”, indicó y agregó: “Estamos planificando llevarle un proyecto para realizarle en cuanto a medidas que habría que tomar si Raverta es intendente a la ciudad de Mar del Plata”.

Por último, manifestó su preocupación por la inseguridad que afecta a Mar del Plata y reconoció que “no hay prevención” al mismo tiempo que subrayó: “No hay policías en la calle y esto es tierra de nadie. Esto es una locura lo que se está viviendo. Están robando por todos lados y no hay policías en la calle” al mismo tiempo que apuntó: “No sé si será porque no hay la cantidad de policías que tienen que haber o por falta de gestión, pero, indudablemente, y más en el puerto, todavía no han solucionado el problema de la inseguridad. Es tierra de nadie completamente”