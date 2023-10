Dos argentinos figuran entre los mas de 250 muertos por el ataque a Israel

El ataque de Hamas a Israel de este sábado dejó por lo menos 250 muertos en el territotio israelí , entre los cuales hay dos argentinos, según informaron distintas fuentes.

“Lamentamos informar el fallecimiento de Rodolfo Fabián Skariszewski, compatriota que residía en Moshav Ohad, Israel, y enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos”, informó la Embajada argentina en Israel.

Más tarde, la Agencia Judía de Noticias (AJN) dio cuenta de la muerte de otro argentino, identificado como Avi Korin, también por los ataques. “Saludamos a sus papás aquí en la Argentina y expresamos nuestro profundo pesar”, señaló la agencia en las redes sociales. Precisó que la víctima tenía tres hijos y que su padre, Moishe Korin, fue director de Cultura de la AMIA.

El hermano de Rodolfo Skariszewski, de 56 años, Ricardo, contó que “Rody” había salido en la mañana de este sábado a pasear con su perro y nunca volvió.

“Lo mataron por matarlo; simplemente por matar sin pensar, sin mirar, como a tanta gente inocente. Es terrible”, cuenta Skariszewski a LA NACION desde la madrugada del domingo en Israel.

Rodolfo Skarisevski; argentino, murio tras el ataque de Hamas en Israel

“Me cuesta decir que murió; éramos el uno para el otro. Yo su sombra y él la mía -continúa-. No puede decir que no está más. Lo estuve llamando desde la mañana y en un momento le dije a mi esposa ‘algo pasó’ porque él no es de no responder”. Al cuerpo lo encontró en la calle su hijo mayor que había llegado desde Tel Aviv al asentamiento.

Los Skariszewski se fueron con un año de diferencia de Río Cuarto a Israel; primero hace tres décadas, Rodolfo, y hace 29 años, Ricardo. La víctima estaba casado con una israelí y era padre de tres hijos, dos mujeres y un varón.

“Mi hermano era una persona tan buena; todos lo querían -señala Ricardo-. Se dedicaba a la computación en un asentamiento agrícola; todos lo conocían. Era muy querido. No puedo hablar en pasado. Éramos dos hermanos, ahora estoy solo”.

A Ricardo le resta todavía avisarle a su mamá, de 84 años, que viven en el mismo kibutz que él, sobre la muerte de su otro hijo.

El argentino cuenta que como en la zona donde vivía su hermano los ataques solían ser más frecuentes que donde está él (en el centro del país), “antes, cuando mis sobrinos eran chicos, yo los hacía venir para acá, para que estuvieran más protegidos. Después, ya grandes, no querían dejar la casa”. Además, dice que en las conversaciones entre ellos, no hablaban de “miedo”. Moshav Ohad está a pocos kilómetros de Franja de Gaza, en el sur de Israel.

“Uno acá se acostumbra; se acostumbra a los ataques, a las armas. Pero lo de hoy fue impresionante. Fue una negligencia del Gobierno. Como dicen acá, los agarró ‘con los pantalones bajos’”, expresa.

Los hermanos Skariszewski son oriundos de Río Cuarto, en Córdoba, donde viven una prima hermana y un primo hermano, además de una tía en La Falda.

Hace una semana los dos hermanos se habían visto por última vez, más allá de que estaban “todo el tiempo” en contacto. Rodolfo tenía tres hijos –Yhonatan, Gili y Danielle; su hijo varón en Tel Aviv, la del medio cerca de la casa de su tío y la menor Ber Sheva, también en el sur. La víctima vivía solo con su esposa.

Danielle lo despidió en su cuenta de Facebook: “Mi ancla, mi viento de cola, mi mejor amigo. Gané el mejor padre del mundo y hay demasiados testigos de eso… Eres mi todo. No sé quién soy sin ti, eres mi corazón. Te amo, papá”.

Antes del comunicado de la Embajada, el hijo del cordobés, Yhonatan, había anunciado la muerte a través de las redes sociales. “Algunas cosas son inconcebibles. Quién podría imaginar que esa sea la última copa que tomamos juntos. Estarás en nuestros corazones para siempre. Descansa mi querido padre”, escribió, en hebreo también en su Facebook, y compartió una foto junto a su padre.

El mensaje de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández se hizo eco por la tarde de la trágica noticia. “Con profundo pesar, abrazo a la familia y seres queridos de Rodolfo Fabián Skariszewski, ciudadano argentino asesinado durante el brutal ataque terrorista perpetrado esta mañana por Hamas sobre distintos pueblos del sur de Israel. Reciban mis sinceras condolencias y las de todo el Gobierno argentino. La búsqueda de un mundo más fraterno y pacífico es nuestro compromiso”, escribió en X (ex Twitter).

A partir del ataque en Israel, el presidente Alberto Fernández ordenó este sábado reforzar la seguridad en todos los ámbitos de la comunidad judía en el país y dispuso el alerta en la frontera, por parte de efectivos de Gendarmería y los organismos dependientes de Migraciones, Agencia Federal de Inteligencia y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El Gobierno también recomendó a los argentinos en Israel “estar atentos al desarrollo de la situación, mantenerse informados y seguir las directivas de seguridad de las autoridades locales”.