Blas Taladrid y la “incertidumbre” por el Día de la Madre apuesta al fin de semana largo

Próximos a un nuevo fin de semana largo y a la temporada de verano, Blas Taladrid, presidente de UCIP y secretario de Hacienda de CAME, en conversación con “el Retrato…” manifestó que, si bien se vienen acumulando unos cinco meses de caída de ventas, las expectativas para lo que viene son “buenas”. A su vez, remarcó que la variación del tipo de cambio que hubo hace que “sea más difícil viajar al exterior” y “favorece, de alguna manera, el consumo interno y el viaje por el interior del país”.

Blas Taladrid, presidente de UCIP y secretario de Hacienda de CAME, en conversación con “el Retrato…” dejó entrever la situación de incertidumbre que se encuentra atravesando el sector empresarial, generada por el proceso electoral de las elecciones primarias y por las medidas económicas que se fueron tomando posteriormente a ello: la devaluación, el aumento de la tasa de interés, etcétera. “Hoy la situación actual del sector empresario es de una extrema incertidumbre”, aseguró.

“Esta incertidumbre que había se acrecentó con el resultado de las PASO y aún más con las medidas posteriores dictadas. Luego, hemos visto una serie de medidas también que, de alguna manera, han buscado minimizar el efecto de esa devaluación y componer el poder adquisitivo, generando un mayor consumo interno, que es de lo que vivimos la gran mayoría de las empresas argentinas”, sostuvo.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre las ventas registradas, respondió que, si bien aún no tienen cerrado el informe del mes de septiembre, las ventas han caído desde marzo en adelante. “Marzo ha tenido, prácticamente, una variación mínima. A partir de abril, sobre todo, han empezado a caer las ventas en la ciudad”, indicó mientras que, en todo el país, comentó que “las ventas del comercio minorista fueron positivas con respecto al año anterior en esos meses”.

Sin perjuicio de ello, Taladrid advirtió que, luego, “se empezó a marcar una tendencia de una caída de ventas interanual, con respecto al año 2022” y subrayó: “Venimos acumulando unos cinco meses de caída de ventas: abril, mayo, junio, julio y agosto, y estamos esperando ver cómo repercutieron las ventas del mes de septiembre”.

Incrementos salariales

Con respecto a los incrementos salariales, el presidente de UCIP y secretario de Hacienda de CAME expuso: “La aplicación del bono al sector privado debería haber sido resuelto, en el marco de una paritaria, que es donde se deben discutir las recomposiciones de los poderes adquisitivos de los trabajadores, sentando a los empresarios y sentando al gremio de los diferentes sectores”.

En relación al gremio del comercio, señaló que esa es una paritaria que se celebra a nivel nacional y que participan tanto CAME como la Cámara Argentina de Comercio, UDECA y la Federación de Empleados de Comercio y Actividades Civiles. “En ese sentido, la última recomposición salarial que hubo fue sobre el mes de julio”, comentó.

Conforme a ello, recordó que en julio “hubo una recomposición de un 4,5% sobre los salarios de junio para llevar a esa pérdida de poder adquisitivo que se había generado o a ese atraso y, a partir de ahí, tres incrementos sobre esa nueva base a abonar con los sueldos devengado del mes de julio, agosto y septiembre” y agregó: “Estamos abonando en estos días los haberes correspondientes a este último tramo”.

Fin de semana largo y día de la madre

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre las expectativas del sector, de cara al fin de semana largo que se aproxima, adelantó que las mismas “son buenas”, aunque advirtió que prefieren hablar de datos concretos, los cuales estarán vigentes una vez finalizado dicho fin de semana. “En las fechas como el Día del Niño y el Día del Padre hemos notado una disminución de ventas con respecto al año anterior. Ahora estamos en un clima mucho más complejo, de mucha mayor incertidumbre, con lo cual arriesgar un número en tal sentido no nos parece prudente”, reconoció.

“Se junta el Día de la Madre con un fin de semana largo. Cuando una fecha especial se junta con un fin de semana largo, hay muchos marplatenses que pasan el fin de semana fuera de su ciudad y no lo pasan con sus familiares, con lo cual posiblemente no compran regalos o lo compran más tarde”, consideró y comentó que, por otro lado, los que visitan la ciudad no compran regalos acá sino que lo hacen, en todo caso, antes de venir o, luego, una vez que vuelvan a sus propias localidades.

En ese contexto, Taladrid advirtió que el panorama de ventas proyectado para el Día de la Madre “es incierto” mientras que, con respecto al fin de semana largo, “sí hay algunos indicios que apuntarían a que va a ser un muy buen fin de semana”.

“Primero, porque es un fin de semana extra largo y se adapta a los periodos vacacionales que hoy está tomando la gente: cuatro días. Segundo, porque siempre es el fin de semana previo a la temporada el que marca un poco la temperatura que va a tener la temporada, donde la gente viene a reservar sus viviendas o sus alquileres”, afirmó.

Por último, remarcó que también “se suma esta situación económica que hay en el país y la variación del tipo de cambio que hubo, lo cual hace que sea más difícil viajar al exterior” y agregó que ello “favorece, de alguna manera, el consumo interno y el viaje por el interior del país”.