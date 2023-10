Jésica Cirio habló por primera vez tras el escándalo de Martín Insaurralde: “Es mentira que me pagó 20 millones de dólares”

“Para mí fue una sorpresa como para todos ustedes. Me desayuné con eso. Hay cosas que las tiene que explicar él. Yo puedo hablar de mí, de mis viajes y de mi vida que es la misma que llevo desde antes de conocerlo a él. Trabajo desde que tengo 10 años, tengo 38 hoy. Mi vida fue siempre igual. Esa es la realidad”, comenzó a responder Cirio.

La conductora de La Peña de Morfi quiso remarcar que no es cierto que haya recibido 20 millones de dólares, tras su divorcio: “Realmente no entiendo de dónde salió eso, es mentira, nunca hubo un arreglo por esa cifra, no hubo arreglo. Sí firmamos el divorcio hace tres meses y todavía está en proceso. Yo no tengo cuentas en Uruguay, nunca las tuve”.

Luego aclaró por qué se encuentran tantos viajes a Colombia en el itinerario de vuelos de Insaurralde en los últimos años: “En Colombia en el 2014 fallece mi tía y fui mucho tiempo a acompañar a mi familia. Fue bastante duro para toda mi familia. Mi economía era mi economía. No puedo hablar de sus viajes”.

Los conductores del noticiero quisieron saber por qué se separó: “Me separé por un montón de cosas, en una relación se va desgastando. Estoy acá porque tengo una nena chiquita y lo que más quiero en el mundo es protegerla y desterrar cosas como el arreglo millonario que no existió. Si bien me separé en noviembre, el proceso de una separación es bastante largo. Uno no se separa por un solo motivo”.

Según Cirio, ella tiene cómo justificar sus gastos y, junto con Fernndo Burlando, quiere ponerse a disposición de la Justicia: “Estoy a disposición en lo que sea necesario, respecto a lo contable. Lo que yo tengo está todo documentado”.

El día después del escándalo

Jésica Cirio contó que habló brevemente con su ex luego de que aparecieran las fotos de Insaurralde con Clerici, mediante un mensaje: “No puedo negar que es un papá súper presente. Fue un shock. Son cosas que se vienen arrastrando hace tiempo. Necesito trabajar y que esto se aclare para no tener conflicto”.

La modelo destacó que algunas marcas le plantearon dejar de trabajar con ella, aunque continuará con su tarea en Telefe: “En La Peña sigo, por supuesto. Quiero que se aclare lo antes posible. A mí nunca me hizo regalos costosos. Y necesito trabajar, amo trabajar. En la vida no estamos para arrepentirnos porque no hay tiempo, estamos para aprender y para evolucionar”.

Jésica se negó a responder sobre la procedencia del dinero de su ex pareja. Dijo que no sabe si estuvo involucrado en actos de corrupción.

La conductora aclaró que no está nuevamente en pareja , aunque está conociendo a alguien: “No estoy sola, estoy conociendo gente. No tengo novio, no presenté a nadie como novio, no tengo nada para contar”.

Jésica Cirio y Martín Insaurralde se casaron en 2014. En 2017, fueron padres de Chloé y hace tres meses firmaron el divorcio.

Las lágrimas de Jésica Cirio

La modelo se emocionó al hablar sobre los hijos de Martín Insaurralde, Bautista, Rodrigo y Martín, a quienes considera muy presentes con su hija. Reconoció que pudo verlos en los últimos días y que los extraña.

El rating de la entrevista

La entrevista a Jésica Cirio generó mucha expectativa en el público y así se vio reflejado en cuanto a números de rating. El Noticiero de la Gente alcanzó 9.2 puntos de rating, una cifra impensada para el programa que el día anterior venía marcando 5.7 de promedio.