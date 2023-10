Acampe de UTHGRA “no podemos dejar que los empresarios hagan lo que quieran con los trabajadores” 

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) Mar del Plata eata realizando un acampé por tiempo indeterminado en la puerta del Hotel Bristol ubicado en la peatonal San Martín entre Buenos Aires y Entre Ríos.

Darío Fernández, Asistente Gremial, de UTHGRA en diálogo con “el Retrato…” aseguró “pasaron 25 días de la última protesta en este lugar porque el día que la hicimos, la empresa pidió la conciliación obligatoria del Ministerio, se acató para ver si podíamos llegar a un acuerdo, vencidos los plazos, que son 15 días más 5 días de prórroga hábiles, no se llegó a ningún acuerdo, la empresa no quiso hacer absolutamente nada, por más que esté fuera de la Ley, así que, bueno, volvimos ya otra vez a esta protesta, que en realidad es un acampe por tiempo indeterminado“, manifestó .

En este sentido agregó: “Al acampé lo vamos a hacer todos los fines de semana, hasta que se resuelva el conflicto porque nosotros ya nos fuimos al Ministerio, accedimos y demás, pero la empresa no hay forma que quiera reconocer que está en un error con los trabajadoresnque siguen de la misma forma fraudulenta de contrataciones que tienen, no ha modificado nada la empresa, es más, a los trabajadores que le bajaron días de trabajo, no solamente le bajaron días de trabajo, que ellos dicen que es por falta de huéspedes, pero contrataron un personal que nunca lo tuvieron, o sea, contrataron más personal en las mismas áreas para no darle a los trabajadores los días que les estamos pidiendo”

En relación a la persecución gremial, manifestó: “Continúa estando. Desde que ellos son delegados les bajaron los días, y eso es un fraude también, y es persecución gremial y a su vez también es fraude en el sentido de las modalidades de contratación, porque lo contratan como temporada y con reserva de puestos después lo contratan como eventuales, y eso no lo permite ni la ley ni nuestro acuerdo Colectivo de Trabajo”

“Por eso, nosotros vamos a estar acá, porque tenemos que defender a los trabajadores y no podemos dejar que los empresarios hagan lo que quieran con los trabajadores. Nosotros veníamos reclamando por dos trabajadores nada más, y al revisar todas las contrataciones , nos dimos cuenta que de todos los trabajadores que tienen, más o menos estamos en un 60-70% que están con esta modalidad de contratación fraudulenta“, sentenció Fernández.