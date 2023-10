Néstor Grindetti : “se acaba la joda, y es con ella, en 15 días empieza en serio el cambio”

En el club Quilmes, y con un centenar de gente, se llevó a cabo un acto de campaña de Juntos por el Cambio, en dónde además de la candidata a Presidente, Patricia Bullrich, estuvo el candidato a gobernador Néstor Grindetti. Quien luego de agradecer con euforia indicó que está llegando un cambio sustentable liderado por Patricia, con un equipo sólido y experiencia.

“La buena noticia, de acá a 15 días, un poquito más, empieza en serio el cambio. Empieza un cambio sustentable, un cambio posible. Y ese cambio es posible, porque hay un equipo muy sólido, un equipo con mucha experiencia, un equipo que tiene todo lo que hay que tener para llevar adelante planes muy concretos, ideas muy concretas, planes que están escuchando, se hacen escuchando a la gente y están cerca de la gente. Y esos planes y ese equipo lo va a liderar Patricia, con coraje, voluntad, fuerza, pero también con templanza, con serenidad. Patricia no necesita estar gritando por la televisión para decir que ella puede liderar el verdadero cambio, porque ella sabe que tiene equipo y sabe que las ideas son organizables. No tiene una posición mesiánica, no tiene una posición única, ella lo hace en idea, no dice soy yo, dice somos nosotros, y eso es muy importante frente al resto de la fuerza electoral. Entonces ese cambio es posible.

En este sentido , agregó: “Si vamos todos juntos, y votamos, aunque sea con un voto, porque la Provincia no tiene segunda vuelta, ganamos la Provincia, y ganamos la Nación, el orden va a volver a Argentina, vamos a poder caminar tranquilos por la calle, vamos a poder asistir a los colegios con nuestros chicos, los chicos van a aprender en los colegios”

Además, en relación a la.oposición dijo: “Destruyeron la Argentina, destruyeron el Estado, porque sienten que ellos son dueños del Estado y que pueden hacer lo que quieren con el Estado, y como pueden, hacen lo que quieren con la guita del Estado, que es la guita de todos ustedes, y entonces tenemos 47% de pobres en la Provincia de Buenos Aires y andan, por el mundo, gastando la guita de los contribuyentes, por eso les digo, la mejor expresión que se nos ocurre es, se acaba la joda, y es con ella, y es ahora, es el 22 de octubre, la oportunidad que tenemos, vamos para adelante, no se olviden que es posible, que ya ganamos y que podemos volver, con la verdad, mirando a los ojos, les digo que tenemos experiencia, tenemos alma, tenemos voluntad, tenemos coraje“, sentenció.