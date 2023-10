Milei en la contracumbre de IDEA: “Cuanto más alto esté el dólar, dolarizar es más fácil”

Al encabezar un almuerzo frente a casi 100 empresarios en Mar del Plata, en un encuentro que se desarrolló de forma paralela al Coloquio de IDEA, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, afirmó que el país está frente “a la peor crisis de la historia” e insistió en que es factible llevar a cabo su plan de dolarización de la economía nacional.

Previo a ingresar al encuentro llevado a cabo en el restaurante Furia de Mar del Plata, Milei sostuvo que “cuanto más alto esté el precio del dólar, dolarizar es más fácil”. “Eliminar el Banco Central es una política inamovible porque creemos que hay una cuestión de índole moral“, añadió.

En línea con su discurso, el dirigente libertario repasó sus críticas a lo que denomina el “modelo de la casta política”, tras lo cual dio detalles sobre su programa pensado para un contexto de 35 años, con el objetivo de plantear la política en “términos de largo plazo”.

“Esta puede ser la peor crisis de la historia argentina, no es algo propio de la coyuntura, tiene una raíz estructural. La Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo, y hoy tiene 40% de pobres y 10% de indigentes”, expresó el candidato presidencial de La Libertad Avanza.

Cabe destacar que, Milei arribó al encuentro acompañado de su hermana y jefa de campaña, Karina Milei, de la candidata a gobernadora bonaerense, Carolina Píparo, del titular del Banco de Valores y candidato a senador nacional, Juan Nápoli y de la candidata a diputada nacional, Marcela Pagano.

Entre los empresarios presentes en el restaurante Furia de Mar del Plata, estuvieron el dirigente de la Sociedad Rural y presidente de Consejo Interamericano de Comercio y Producción, Marcos Pereda; el exCEO de HSBC, Gabriel Martino; y la hija del fundador de Suchard, Renata Jacobs, entre otros.

En rigor, la charla de Milei se desarrolló de manera paralela al tradicional Coloquio de IDEA, donde los candidatos presidenciales suelen exponer sus propuestas de Gobierno, evento el cual el líder de la Libertad Avanza decidió no asistir. A la misma hora de la contracumbre del economista, la representante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, expuso en dicho coloquio, donde llegó junto a su candidato a vice, Luis Petri, y con su postulante a la gobernación bonaerense, Néstor Grindetti.

“No voy al Coloquio de IDEA porque no me tratan bien. Ya tenía pactado este almuerzo hace cuatro meses. También puedo elegir no ir a un lugar si no me tratan bien”, justificó el candidato libertario durante una entrevista televisiva, previo al encuentro con empresarios.

Durante su discurso de 45 minutos, Milei volvió a agitar la interna dentro de Juntos por el Cambio, al afirmar que en ese sector político ve “una actitud de bloqueo”. “Si la reforma la mandan ellos hay que aprobarla y si no la mandan ellos la destruyen, la bloquean y me parece que lo que hizo Macri es demostrarles que el resto de JxC no está a la altura de él”, añadió.

Es que, luego de que el expresidente Mauricio Macri expresara que aguarda que la coalición Juntos por el Cambio le de apoyo en el Congreso de la Nación a las reformas que pueda llegar a plantear La Libertad Avanza ante un eventual triunfo electoral del partido de Milei, Bullrich salió a cuestionarlo. “¿Por qué hace una definición de este tipo, en un momento en que se está en una lucha diferente?, disparó.

“Las declaraciones del exmandatario me parecen propias de un estadista, muy por encima, las críticas de Bullrich a Macri dan cuenta de que ella no está a la altura de las circunstancias y de lo que necesita el país“, cargó Milei, a falta de 17 días para las elecciones generales del 22 de octubre.