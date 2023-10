“El fútbol les demostró a los argentinos y argentinas que cuando queremos, podemos”

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, recibió este jueves el apoyo a su postulación por parte del titular de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, defendió la inversión pública en deporte y cuestionó a los dirigentes de la oposición que afirman que “somos un país de mierda, porque el fútbol les demostró que no lo somos, y que cuando queremos, podemos”.

“Frente a los que dicen que somos un país de mierda, el fútbol como la ciencia, los emprendedores, algunos empresarios y los derechos humanos, demuestran que no somos un país de mierda”, dijo Massa en la conferencia de prensa en el predio de AFA en Ezeiza luego de que el miércoles se anunciara que Argentina será una de las sedes inaugurales del Mundial 2030.

Mirando a la Copa del Mundo y la camiseta celeste y blanca de la Selección nacional de fútbol, el candidato de Unión por la Patria enfatizó: “Esto, el fútbol, nuestro emblema, les demostró a los argentinos y argentinas que cuando queremos, podemos. Nos permitió recuperar nuestra autoestima. No somos un país de mierda”.

Foto: Leo Vaca

En otra parte de la conferencia, el ministro de Economía defendió la inversión pública en obras de infraestructura vinculadas al deporte: “No solo es una inversión del Estado en un club o en un estadio, sino que se está acompañando a un pibe para que no esté en la calle, es una inversión social”, lo que fue muy aplaudido por los dirigentes del fútbol argentino presentes en el predio denominado Lionel Andrés Messi.

En esa línea, Massa se diferenció de los candidatos a presidente de la oposición Javier Milei (La Libertad Avanza) y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y reafirmó que “el Estado debe estar siempre presente acompañando a los clubes de barrio porque no es un gasto, sino que es una inversión social”.“Además, esa inversión nos permite tener una marca país como emblema en todo el mundo como es nuestra camiseta celeste y blanca que nos abre puertas en todos los niveles. Es un emblema que genera un importante movimiento económico y eso tenemos que apuntar”, agregó Massa, emocionado.

A su turno, Claudio ‘Chiqui’ Tapia recordó sus inicios en la AFA como dirigente y sus primeros años como presidente de esa entidad y lo comparó con la trayectoria política de Massa, a quien le dijo: “Yo sé que vas a conducir muy bien a partir de diciembre del 2023”, en referencia a su candidatura a presidente de la Nación.

Tapia agradeció el apoyo del ministro de Economía en la presentación de avales para la organización del Mundial sub 20 que se hizo este año en el país y para el próximo evento en 2030: “Gracias por el acompañamiento del Estado a la AFA”, concluyó.