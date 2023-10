Bullrich sobre el debate del próximo domingo “me preparo con toda la fuerza”

Patricia Bullrich visitó la ciudad de Mar del Plata junto a Néstor Grindetti para participar del coloquio de IDEA y luego brindi un acto ante una multitud de vecinos y militantes. Acompañados por el actual intendente de General Pueyrredón y candidato a la reelección, Guillermo Montenegro, la exgobernadora, María Eugenia Vidal, y los candidatos a senadores, Maximiliano Abad, María Eugenia Talerico, los candidatos de Juntos por el Cambio a la presidencia y a la gobernación bonaerense expusieron sus propuestas y reflexionaron acerca de la situación actual del país, ante los presentes.

En diálogo con “el Retrato…” Bullrich realizó un balence sobre su visita a la ciudad: “Muy bueno el IDEA, la verdad que fue muy importante la exposición que pudimos hacer, el intercambio con los empresarios a salón lleno, pudiendo darles a conocer cuáles son nuestras principales políticas en economía, cómo vamos a combatir la inflación, cómo vamos a lograr orden fiscal, cómo vamos a lograr que la Argentina comience a salir de esta situación de degradación total y absoluta en la que estamos, de planes platita, de parches hacia una solución realmente que termine con el problema, con un Banco Central independiente, controlando fuertemente la inflación, tomando la decisión de tener un presupuesto adecuado a los gastos que el Estado puede tener y no siguiendo con el déficit que nos genera más pobreza en la Argentina, así que explicamos todos los temas, hablamos también de federalismo, fue bastante importante”.

Asimimo, este medio le consultó sobre el nuevo debate que se realizará el próximo domingo 8 de octubre. Sobre esto la candidata dijo: “me preparo con toda la fuerza, creo que es muy importante que darles un mensaje muy claro a los argentinos de por qué Juntos por el Cambio es la única fuerza en condiciones de cambiar la Argentina, que nosotros no somos una colectora de masa, que no tenemos adentro la gente de masa, que somos realmente una fuerza política que se nutrió de personas que se han legitimado en sus territorios ganando provincias, provincias difíciles como San Luis, como San Juan, como Chaco, como Santa Fe y ahora nos falta por supuesto Chubut, nos faltan provincias tan importantes como la provincia de Buenos Aires, tan importantes como Entre Ríos, como Catamarca y la ciudad de Buenos Aires”.

En este sentido insistió a los militantes “hay que mandar un mensaje muy claro, mandar un mensaje de por qué hay que ganarle al kirchnerismo, qué ha significado esta matriz de destrucción, de populismo y de corrupción en la Argentina, de por qué la Argentina necesita un cambio para que por estos caños de la corrupción no se vaya el futuro de la Argentina, cuando uno mira el tamaño de los ductos que han construido y todo lo que se han robado durante 20 años y ahora con este último escándalo que algunos dicen ‘es un error de Martín’, no, no es ningún error de Martín, es una matriz de corrupción que Insaurralde y muchos más son parte y nosotros lo sabemos y por eso lo venimos a combatir”.

Asimismo habló sobre la juventud y dijo: “Nosotros sabemos que los jóvenes quieren vivir más libres, quieren tratar de lograr tener su emprendimiento, quieren tratar de poder estudiar y desarrollarse, quieren al menos alquilar, lo mejor sería poder comprar, pero al menos alquilar. Entonces nosotros creemos que para eso el orden económico que estamos planteando nosotros, la seriedad de un plan económico que termine con la inflación, que termine con el déficit, que ordene las cuentas, que permita que las personas tengan créditos, que los jóvenes tengan créditos para su primer emprendimiento, para abrir una empresa, para trabajar, para lograr tener progreso y futuro. Así que sí que les vamos a dar un mensaje, por supuesto”

Además Bullrich manifestó que la gente le pide que “los saquemos de esta angustia, que nunca vivieron así, que nunca sintieron que la Argentina podía estar tan degradada y que ellos confían en nosotros porque confían en una fuerza con capacidad política, con experiencia, que hemos aprendido también de nuestros errores, pero que tenemos el mejor plan, somos personas honestas, personas que cuidamos el dinero de la gente, que no lo despilfarramos y nos dicen por favor, queremos vivir tranquilos, queremos vivir sin inflación, queremos vivir con seguridad, con seguridad, la gente pide seguridad, queremos que nuestros chicos se puedan educar. Están pidiendo lo elemental, nosotros queremos que los argentinos podamos salir de sobrevivir para poder vivir en paz, en tranquilidad y con bienestar y eso es lo que nosotros, y progreso, y eso es lo que nosotros les vamos a ofrecer”.

Finalmente, Bullrich se refirió a Fernanda Raverta: al debate local no lo vi, así que ahora le voy a pedir a Guillermo que me pase el debate y lo veo. Pero a ver, Raberta es una típica persona que representa intereses sectarios, cerrados, que ve a todo el mundo como un enemigo, que tiene posiciones extremas. Digamos, en general, en este debate no la vi, no la vi, así que no puedo opinar del debate en sí”, sentenció.