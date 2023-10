La Feria del Buen Vivir y su función social: La soberanía alimentaria en los barrios

Ya entrando en la tercera edición de la Feria “El Buen Vivir”, que busca llegar a los distintos barrios de Mar del Plata con todo tipo de alimentos a precios sumamente económicos para los clientes, Mauricio Maglione, coordinador de la Feria “El Buen Vivir”, en diálogo con “el Retrato…” destacó que “la Feria va a estar en cuánto y en tanto la especulación de la cadena de comercialización esté presente”.

Mauricio Maglione, coordinador de la Feria “El Buen Vivir”, en diálogo con “el Retrato…” analizó el trabajo que vienen llevando adelante y el desarrollo de la misma, teniendo en cuenta que la misma se implementó en mayo del 2021 en calle Chile y Peña, como así también destacó la función social que cumple la Feria: la soberanía alimentaria en los barrios. “La feria es una filosofía de vida”, aseguró.

“Esto es mucho más de lo que imagine en su momento. Esta ya no es una Argentina de pandemia, tal como cuando arrancamos nosotros. El consumo en mercaderías es hacia lo excelencia, no es lo más barato de oferta”, afirmó y comentó que el consumo de determinados alimentos varía de un barrio a otro. “En el centro se come osobuco y en los barrios más humildes lomo. El laburante no come corte de pobre, sino los mejores”, aseguró.

Asimismo, Maglione explicó que la cantidad de clientes también varía mucho de un barrio a otro y agregó que en el centro de la ciudad tienen pequeñas bolsas, pero muchos clientes, mientras que en la periferia hay bolsas gigantes con pocos clientes. “En los barrios hay familias más numerosas”, destacó.

En relación a los beneficios que rigen para el usuario comparando con la billetera digital “Cuenta DNI”, expuso que dicha iniciativa ha sido muy positiva para los clientes fundamentalmente. “El 40% todos los días más la devolución de IVA le brinda al usuario una vuelta más para comprar y llegar a fin de mes. Rinde un poco más el sueldo”, indicó.

“Hay mucho cliente de economía popular y muchos jubilados, que son los clientes más fieles, que llegan a primera hora y eligen lo mejor de lo mejor. También, hay cartoneros, por ejemplo, que trabajan venden los cartones y después vuelven a comprar”, señaló y agregó que el consumo se focalizó en la canasta básica, en líneas generales, como ser pan, pescado, pollo y cerdo. “La gente viene a comprar lo puntual”, subrayó.

En función de ello, comentó que “hay muchos casos que vienen un día y compran con la cuenta DNI propia, al día siguiente vienen con un familiar y compran con otra cuenta DNI, al siguiente con su esposo, por ejemplo, y adquieren otros productos distintos” y aseguró que “la gente ha entendido el mecanismo para que el dinero rinda más, porque los topes de reintegro son por semana y por cuenta”.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre lo que se viene, respondió que, en principio, “la feria va a estar en cuánto y en tanto la especulación de la cadena de comercialización esté presente” y explicó: “Tenemos un precio de hacienda en pie que cuando pasa por el frigorífico tiene un exceso de valor imposible, pero cuando llega del frigorífico al repartidor también tiene otro exceso. Lo mismo a la carnicería”.

“Nuestra economía no se bancaría tantas manos. Por eso, nosotros intentamos poner precios de referencia”, aseguró y destacó que la Feria tiene clientes “muy fieles”, que son el verdadero capital. “Al tener tanto volumen de venta, se puede negociar. La fuerza nuestra está en los clientes. Es importante que logren generar el volumen necesario para poder discutir el precio y no cargar más que los sueldos, lo cual también es una tarea difícil”, apuntó y subrayó: “Nosotros generamos trabajo, pero la cooperativa no tiene lucro”.