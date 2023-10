Patricia Bullrich adelantó que disolverá la AFI en caso de ganar las elecciones

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, adelantó este martes en una entrevista televisiva que disolverá la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en caso de ganar las elecciones 2023.

En ese sentido, Bullrich puso foto en la reorganización de los organismos del Estado, al ser consultada por la AFI, la candidata aseguró que la armará desde cero con nuevo personal. Según alegó, lo hará para asegurarse de que sus integrantes no estén “contaminados”.

“Arranco de cero, no quiero más ninguno de los que están en el AFI, después veremos si hay gente profesional no contaminada, pero yo quiero una agencia internacional que esté al nivel de las agencias internacionales”, remarcó la aspirante al Sillón de Rivadavia.

Sin embargo, la ex ministra de Seguridad Nacional aclaró que no gobernará sin la Agencia Federal de Inteligencia, sino que “la armará de nuevo con gente que no esté contaminada”. En su explicación, Bullrih dijo que esto podrá comprobarlo a partir del uso de polígrafos, detectores de mentira, a los que serán sometidos sus empleados.

“Es que si no arrancás de cero con la AFI, nadie te va a creer”, justificó Bullrich sobre su decisión, y añadió: “¿Vos querés que las hormigas coloradas estén en el Estado o querés que las hormigas coloradas las sueltes y estén en el pasto? Si están en el Estado, sonaste”.

Asimismo, al ser consultada sobre cuál podría ser el perfil del líder de la AFI durante su eventual gestión, la candidata de Juntos por el Cambio deslizó la posibilidad de que sea un militar quien ocupe el rol de interventor de la agencia.

“Puede ser también un militar de mucha cabeza. Lo que tiene que ser es que es una agencia que solo está al servicio de la mirada estratégica exterior de la Argentina”, concluyó Bullrich al respecto.

Finalmente, la candidata hizo una breve mención a sus proyectos para el área de seguridad. Puntualmente, a sus planes para la policía y la chance de unificar o crear alguna nueva fuerza si es electa como la nueva jefa de Estado. “En principio no, vamos a seguir con las fuerzas que hay”, cerró.