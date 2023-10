“Nosotros no hacemos paro porque tenemos ganas, se llega a esta medida por necesidad”

Suteba Multicolor (la fuerza gremial disidente a la conducción de Roberto Baradel) está llevando a cabo el paro de 48 horas anunciado, en reclamo de un aumento salarial, entre varios ítems. Rodrigo Garat, referente del sector gremial en declaraciones a “el Retrato…” manifestó que el acatamiento en Mar del Plata es de un 70%.

“Este es un paro convocado por las seccionales disidentes de SUTEBA Multicolor, que abarca todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Los reclamos que se están poniendo sobre la mesa son la reapertura de la paritaria para que el salario que se cobre sea igual a la canasta familiar. Se está exigiendo que salgan las jubilaciones que vienen muy atrasadas en el sector de la docencia; también mayor presupuesto para la infraestructura, también pedimos que se regule la situación con IOMA, las clinicas privadas no habilitan la atención con IOMA, que es una situación brutal, quedamos rehenes de las clínicas privadas, es decir, es un un paro que tiene reivindicaciones que son correctas. El paro se decidió de manera democrática en asamblea provincial, es el segundo paro del último mes porque todavía no hay respuestas a los reclamos de la docencia”, sostuvo Garat.

En este sentido remarcó: “Es un paro que está fuertemente atacado por el Gobierno de la Provincia, Dirección Generales de Escuelas y la propia conducción sindical de Baradel que salió a decir que esto era ilegítimo, que era antidemocrático y demás, pero los resultados están a la vista y una adhesión que se está empezando a sentir, tanto en primarias como secundarias. Y aprovecho a comentar que en el caso de auxiliares de educación también estamos exigiendo que se sumen al paro. Hasta ahora no hemos tenido respuesta porque dicho sector también viene siendo bastante golpeado”.

Asimismo, respecto a los dichos de Baradel, Garat sostuvo: “Eso responde a la alineación que están teniendo los Sindicatos con el Gobierno provincial en donde vienen dejando correr el ajuste que es pedido por parte del FMI. Y el sector disidente que tiene las seccionales de SUTEBA Multicolor y ATE SUR es decir, los auxiliares de los distritos de Loma de Zamora y del Almirante Brown que están llevando adelante el paro están siendo focos de ataques y demás. Escuchamos al candidato Sergio Massa decir ¨ahora se acabó la joda, basta de paros docentes y demás¨, cuando se responsabiliza a aquellos quienes sostenemos la educación pública en vez de dar más respuestas”.

En relación al acatamiento del paro en Mar del Plata, Garat manifestó: “Afecta a la mayoría de las escuelas de la ciudad de Mar del Plata. El acatamiento es importante en determinadas escuelas, en otras es más desigual. Estamos hablando de un 70% casi. Es un paro que se realiza en el marco de un ataque y un amedrentamiento, entonces eso también dificulta, digamos, la situación, pero evidentemente la docencia está mostrando que no quiere este ajuste, que quiere que estemos mejor, inclusive con estos candidatos que quieren seguir hundiendo la educación, con estas cuestiones de los vouchers y demás. Nosotros aclaramos que este ajuste se profundiza si el FMI sigue cogobernando el país con cualquier gobierno de turno, estas medidas se van a profundizar”.

Asimismo, consultado por la situación de los auxiliares en la ciudad dijo: “en Mar del Plata falta más de 800 cargos, porque hay decenas de compañeras que no están cobrando su sueldo, las escuelas se caen a pedazos” y en relación a lo que se dijo en el debate presidencial agregó: “La verdad que da mucha bronca, porque en realidad, inclusive, se dijo que esto era un paro político de algún sector intencionado. La verdad que ataquen de esa manera a quienes trabajamos en las escuelas, da mucha bronca. Nosotros estamos tratando de ver cómo sostenemos esta situación, que se expresa inclusive en una situación social brutal, donde el 60% de los pibes son pobres, y muchas veces hasta encuentran un plato de comida en la escuela como su único plato fuerte. Bueno, eso se está denunciando. Y la verdad que nos digan que, en realidad, esto es una joda, y que hay una optimización y demás, la verdad le da mucha bronca, porque nosotros venimos a denunciar nuestra situación desde hace muchísimo tiempo. Extendida precarización laboral, escuelas con infraestructura que se caen a pedazos. Indigna mucho de estos personajes políticos que, en realidad, no tienen nada que ver con la educación pública, porque están muy alejados, tienen otro pasar de vida, mandan a sus hijos a escuela privada, y quienes los sostenemos todos los días, como bien planteó en el debate de Myriam Bregman, la verdad que nos sentimos muy atacados“.

Finalmente, Garat dijo: “Acá lo que hay que resolver son los problemas de fondo, no atacar a quienes sostenemos todos los días la educación pública, pese a los ajustes que vivimos. A pesar de las amenazas el acatamiento se siente de manera importante, así que esperemos que esto tenga una solución y una respuesta, porque nosotros no hacemos paro porque tenemos ganas, lo hacemos porque hay reclamos muy postergados, producto del ajuste que se está llevando adelante, y se llega a esta medida por necesidad. Nosotros queremos estar trabajando en condiciones dignas, que los chicos tengan un plato de comida en el comedor digno, no queremos que haya faltantes de cargos, queremos que se cobre nuestro salario. Queremos trabajar en condiciones dignas. Cuando eso no ocurre, tenemos la herramienta del paro”, sentenció.