Milei le dijo que no al Coloquio de IDEA, pero estará en Mar del Plata: almorzará en privado para 50 empresarios

Milei aún figura en el programa oficial de la reunión: el viernes a las 9 de la mañana y con dos entrevistadores designados, Verónica Andreani y Santiago Mignone, ejecutivo de PwC y presidente del Coloquio de este año, el número 59. Si bien los organizadores del encuentro empresarial aseguran que lo “esperarán hasta último momento” y creen que hay alguna chance de que el libertario cambie de opinión, su presencia parece estar descartada.

Pero Milei sí estará en Mar del Plata por esas horas. Un día antes, el jueves, será el protagonista excluyente de un almuerzo cerrado. “No es una contracumbre, lo organizamos hace cuatro meses, mucho antes del resultado de la PASO”, aseguró el banquero Juan Nápoli, candidato a senador de La Libertad Avanza y anfitrión del encuentro cerrado que se hará en el rooftop del restó Furia.

Juan Nápoli, candidato a senador por Buenos Aires (LLA) Juan Nápoli, candidato a senador por Buenos Aires (LLA)

Nápoli, presidente de Valo (Banco de Valores), es un habitué de IDEA y quiere dejar en claro que no se trata de un “contra evento”, a pesar de la coincidencia de las fechas. “Javier tendrá sus motivos para no ir al Coloquio, pero el almuerzo es una reunión cerrada, como las que organizan otras empresas en estos días”, detalló .

Según fuentes de La Libertad Avanza, serán unos 50 empresarios. Entre ellos, Martín Cabrales, Patricio Supervielle, Marcelo Figueiras (Laboratorios Richmond), Guillermo Cerviño (Comafi), Rodrigo Fernández Prieto y Daniel Funes de Rioja (UIA), entre otros.

Milei no será el único ausente entre los candidatos: Sergio Massa tampoco irá a Mar del Plata. Este año, el tigrense “se bajó” por algunas idas y vueltas en la agenda, dicen en su entorno. En el programa figura su segundo, el viceministro de Economía Gabriel Rubinstein, quien participará –al menos hasta ahora– en el panel “La mirada de los referentes económicos”, junto a Carlos Melconian y un referente de LLA “a confirmar”. ¿Mandará a alguien Milei? La que sí será entrevistada por los organizadores de IDEA es Patricia Bullrich. Y también irá el presidente Alberto Fernández.

El año pasado, Milei sí estuvo en uno de los almuerzos oficiales de Coloquio. Fue el viernes y también participaron Patricia Bullrich, Carlos Melconian, Roberto Lavagna, Jorge Neme y Facundo Manes. En eso momento, la más requerida fue Bullrich que llegó a Mar del Plata con la bandera de avanzar con reformas laboral e impositiva rápidas y contundentes.

El lema de esta edición 59 del encuentro empresarial es “Argentinos: Volvámonos a ilusionar. Hagamos que valga la pena”.

Durante el encuentro se presentarán 20 propuestas para el desarrollo de la Argentina, un aporte del sector empresario frente a los grandes desafíos que tendrá por delante el nuevo Gobierno que asuma a partir del 10 de diciembre: estabilizar la macroeconomía y, al mismo tiempo, realizar transformaciones para revertir el estancamiento de la actividad, disminuir la pobreza y volver a generar empleo privado de calidad.

“Son más de 65 empresarios que durante 6 meses trabajaron en grupos armando propuestas. Al menos tres veces nos juntamos todos para compartir lo que estábamos haciendo. Eso habla del compromiso a la hora de abordar temas en los que no necesariamente somos expertos. El objetivo es quienes sea gobierno a partir del 10 de diciembre, aunque no estén de acuerdo con nosotros e instrumenten todo, pero por lo menos tengan una ayudita que venga del lado de los empresarios”, dijo Daniel González, director Ejecutivo de IDEA y ex presidente de YPF.

Fuente: Infobae.com