La UCIP fue escenario de un encuentro con candidatos de General Pueyrredón

En la sede de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) la Junta Ejecutiva de la entidad y la Cámara Consultiva, conformada por las Cámaras empresarias sectoriales asociadas, recibieron a los candidatos y candidatas a Intendente de General Pueyrredon para las elecciones 2023.

En la oportunidad fueron invitados los 4 candidatos y estuvieron presentes Rolando Demaio de la Libertad Avanza, Fernanda Raverta de Encuentro Marplatense y Guillermo Montenegro de Juntos por el Cambio.

Se abordaron todas las temáticas propuestas por los distintos sectores que conforman UCIP y que tienen que ver con matriz productiva, comercio e industria, industria del conocimiento, producciones intensivas, tasas y recaudación municipal, habilitaciones, venta ambulante, entre otras cuestiones.

En materia de seguridad las posiciones fueron coincidentes en que es el tema de mayor preocupación de los habitantes de General Pueyrredon y que se deben aunar esfuerzos para encontrar una pronta solución trabajando en forma conjunta con provincia y nación así como también con las autoridades judiciales.

“En esta reunión escuchamos sus propuestas y planteamos las inquietudes desde los diferentes sectores de la entidad. Convocamos a todos los candidatos y candidatas demostrando el espíritu plural que tiene UCIP. Creemos que el diálogo es el camino para una construcción entre los actores públicos y privados” indicó el presidente de la UCIP, Blas Taladrid.

Rolando Demaio al terminar su exposición manifestó: “realmente me encanto ser invitado, es un poco mi casa, la siento como mi casa por ser un profesional que hace 35 años que trabaja para el sector privado y para emprendedores muchos de ellos asociados a la entidad, asique realmente muy contento y a disposición para que se vuelva a repetir porque me resultó muy grato.”

Fernanda Raverta, resumió: “mantuvimos un encuentro con hombres y mujeres de la UCIP, una cámara tan importante y representativa de la ciudad, compartimos nuestra propuestas, escuchándonos, que es algo en lo que yo creo y confió que nos va a hacer vivir en una ciudad mejor, más integrada, a la altura de las expectativas de cada vecino y vecina.”

Guillermo Montenegro, señaló “muy bien, contestando una serie de preguntas que me hizo la comisión de UCIP, estuvo muy bien me sentí muy cómodo, nos hemos visto en varias oportunidades y esto hace que se puedan explicar las cosas que se fueron haciendo y las que se tienen que hacer, sobre todo escuchando a todos los sectores.”

Estuvieron presentes los miembros de la Junta Ejecutiva y de la Cámara Consultiva de la UCIP, integrada por representantes de la cámaras sectoriales asociadas a UCIP, de las cuales estuvieron presentes: Asociación Industriales Panaderos, Confiteros y afines; Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Carga; Cooperativa de Horticultores; Asociación de Empresas de Servicios Fúnebres; Cámara Industrial y Comercial de la Madera; Cámara Textil de Mar del Plata; Cámara Productores Independientes de Contenidos Audiovisuales; Cámara de Eventos; Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal; FortaleceRSE; Asociación de Tecnología de la Información y la Comunicación; Asociación de Confeccionistas de Indumentaria y afines; Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Bs. As; Asociación de Productores de Papa Semilla de la Provincia de Bs. As.; Asociación de Talleristas Automotores Marplatenses; Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales de Mar del Plata; Asociación de Productores Frutihortícolas y Afines; Cámara de Recreación; Cámara de la Industria de la Moda de Mar del Plata; Cámara de Ferreterías y Afines; Asociación de Agencia de Viajes y Turismo; Cámara de Destilados, Bebidas Espirituosas y Artesanales de la Provincia de Bs As.; Unión Industrial Marplatense; Unión Comercial Marplatense; y Cámara Marplatense de Supermercados, entre otras.