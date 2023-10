Milei aseguró que Bullrich perdió el debate presidencial “por escándalo” y reveló quién lo ganó

Así lo remarcó Milei en su regreso de Santiago del Estero, provincia en la cual se llevó a cabo en el debate presidencial. Al ser consultado sobre quién perdió argumentalmente, el economista libertario respondió: “Bullrich, por escándalo. No pudo concretar ninguna propuesta, no pudo justificar nada y cada vez que se le preguntó algo, hizo agua”.

“La vi muy muy floja. Nunca explicó cómo piensa bajar la inflación y tres veces esquivó la pregunta de la pregunta del problema de las Leliq, que es la emisión futura que es inflación. Y frente a eso, le di una tercera oportunidad y la desaprovechó con una grosería“, sostuvo Milei sobre Bullrich.

En cuanto a quién salió mejor en el debate presidencial, el candidato libertario Milei destacó que “definitivamente lo gané yo”, e indicó que se sintió cómodo en el evento, al que catalogó como “interesante”.

Sin dudas, uno de los momentos más calientes que tuvo el debate presidencial sucedió cuando el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, le pidió a Milei que pidiera perdón por sus dichos contra el Papa Francisco, al cual calificó en una entrevista televisiva en noviembre de 2020 como “el representante del mal en la Tierra”.

Si bien Milei efectivamente utilizó sus 45 segundos para exculparse, este lunes la cabeza de La Libertad Avanza volvió a hablar sobre el tema y reveló que, después de que haya pronunciado esas palabras, tuvo una conversación con emisarios del Papa Francisco en donde le pidió perdón.

“Es raro lo que hicieron los curas villeros levantando algo que ya estaba saldado, terminado. Primero, yo en ese momento no hacía política. Segundo, si me equivoqué, no tengo problema en admitirlo y en pedir perdón, y así lo hice también en el debate presidencial. Somos humanos, ¿no nos podemos equivocar?”, ironizó Milei

Otra situación que encendió la chispa entre los candidatos en el debate presidencial fue el cruce entre la representante del Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman, con Milei, al cual lo acusó de ser “un gatito mimoso del poder”, burlándose así del apodo “león” que utiliza el economista libertario.

“Me parece una linda chicana, pero que no se condice con los hechos. Si no, preguntale a Eduardo Eurnekian cómo está con el contrato de los DNI“, retrucó Milei a la candidata a presidenta del Frente de Izquierda-Unidad (Fit-U),Bregman.

Es que, hace dos semanas, el Ministerio del Interior adjudicó el negocio para hacer los DNI y los pasaportes a la firma Unitec Blue SA, propiedad de Eurnekian, exjefe de Milei. En ese sentido, cuando el candidato de La Libertad Avanza denunció al presidente de la Nación, Alberto Fernández, por las contrataciones y licitaciones que está llevando a cabo el Gobierno, nombró el contrato del empresario armenio. Desde ese momento, el vínculo entre Milei y entre Eurnekian se rompió por completo.