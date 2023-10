El Pro se mostró unido para brindar un fuerte apoyo a la candidata a Presidente Patricia Bullrich

Este lunes 2 de octubre se vivió una jornada histórica en el Belgrano Athletic Club, donde se reunieron jóvenes y funcionarios de todo el país para demostrar un fuerte apoyo a la candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

Participaron, también representantes de diferentes provincias y de Pro Mujeres.

A lo largo de la jornada, se realizaron diferentes paneles, en los que se debatieron ideas y temas de coyuntura. Entre los presentes se encontraron figuras como Horacio Rodríguez Larreta, Federico Angelini, actual presidente del PRO, Cristian Ritondo, Fernando De Andreis, Jorge Macri, Damián Arabia, Nacho Torres, Clara Muzzio, Hebe Casado, Gisela Scaglia, Alfredo de Angelis, Silvia Lospennato.

Al momento de brindar sus palabras, la candidata fue vitoreada por los presentes entre canticos que alentaban su triunfo en octubre, y ante quien refirió que el proyecto que presenta Juntos por el Cambio es un proyecto de austeridad y transparencia, destacando: “Nosotros no queremos el modelo de Insaurralde. Nosotros fuimos los que hicimos la denuncia contra los chocolates de la vida, que se les roban la plata a la gente, fuimos nosotros, nuestros senadores y diputados, y por eso es importante entender que nuestra forma de pensar, nuestra acción es coherente, los candidatos en todo el país son coherentes, nuestra fuerza política es coherente en todos lados y esa coherencia es la que nos va a llevar a ser un gobierno de cambio profundo, sin esa coherencia los gobiernos se deshacen como helados.”

Y dirigiéndose a los jóvenes presentes, agregó: “Por eso les digo a todos los jóvenes que están acá, que salgamos estas 3 semanas, casa por casa, a decirles a los vecinos que hay un solo cambio en serio en la Argentina y ese cambio lo representa Juntos por el Cambio.”

“A mí me tocó el honor de ser la elegida para llevar adelante la Presidencia de la Nación, este un gran honor para mí, pero yo los necesito a todos, no importa en qué lista estuvieron, no importa dónde estuvieron y qué pensaron, hoy el PRO está todo junto y Juntos por el Cambio unido va a poner la presidencia de la nación.”, concluyó.

De cara a las elecciones, el PRO y sus referentes se muestran más unidos que nunca, demostrando a través de este encuentro que Patricia Bullrich tiene el apoyo de todo su espacio y que sigue juntando fuerzas para un posible gobierno.