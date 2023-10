Walter Frank en el Ciclo Piano X Otras Manos  en el Auditorium

El pianista, compositor, docente e investigador Walter Frank brindará un concierto el jueves 5 de octubre a las 21 en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditórium, Centro Provincial de las Artes y forma parte de la programación organizada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires

En el marco del ciclo Piano X Otras manos, Frank interpretará obras de Astor Piazzolla, Carlos Guastavino, Fréderic Chopin, Bach, Liszt, Mozart, Beethoven y finalizará con obras propias entre las que se encuentra la premier mundial de dos piezas: Metáfora y Transformaciones.

Formado mayormente en Israel,Frank estudió profesorado artístico de piano en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla y luego fue seleccionado por el Council for Higher Education de Israel como becario para realizar estudios en la Jerusalem Rubin Academy of Music and Dance con el maestro Allan Sternfield y luego con el maestro Alexander Volkov, en la Academia Rubin de la Universidad de Tel-Aviv.

Al regresar a nuestro país, en 1999 comenzó a desarrollar improvisaciones pianísticas que lo llevaron a relacionarse profesionalmente con el movimiento post-minimalista de los Estados Unidos. Junto al compositor William Duckworth participó en la épica webcast Cathedral con sede en Nueva York.

Realizó numerosos conciertos de piano, ciclos de música contemporánea y premieres de obras pianísticas de Duckworth hasta el año 2003, cuando obtuvo una beca de la Universidad de Wesleyan, Estados Unidos, para realizar su maestría en piano y composición.

Allí se formó con los maestros Anthony Braxton, Alvin Lucier y principalmente con el compositor y pianista Neely Bruce. Obtuvo el título de Master of Arts en el año 2005 dedicando su tesis a la obra para piano de William Duckworth.

Ese mismo año salió su primera grabación como compositor/improvisador junto al multiinstrumentista Anthony Braxton, con un doble CD set llamado “Duets 2004”, que contó con la producción del sello británico Leo Records y que obtuvo críticas en revistas especializadas de Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos.