Rosa Mauregui reiteró la propuesta de la Izquierda de reducir la jornada laboral a 6 hs.

En ese sentido, la postulante a la intendencia, Mauregui dialogó con este medio y expresó algunas de sus propuestas, entre ellas, la desocupación, el trabajo informal, la salud y la inseguridad en Mar del Plata: “Nosotros desde el Frente de Izquierda a nivel nacional, estamos planteando la necesidad de repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados. Mar del Plata en el último índice volvió a ser una de las ciudades con mayor desocupación del país. También la informalidad laboral es muy alta en la ciudad, un punto por encima de la Nacional. Seis de cada 10 pibes de 16 a 29 años que trabajan, lo hacen en la informalidad laboral, o sea, en trabajos sin derechos”, expresó.

“Es por eso que desde la Izquierda planteamos que se podrían repartir las horas de trabajo con una jornada de seis horas, cinco días a la semana. Sin reducción salarial entre los trabajadores que hoy tienen empleo y están realizando jornadas con las extras para llegar a fin de mes y los trabajadores y trabajadoras que están en la informalidad laboral o no tienen trabajo. Ese es uno de las primeros planteos que tenemos que además es a nivel nacional, pero que en Mar del Plata se podría aplicar”, cuestionó.

“Hicimos un estudio desde el Frente Izquierda que indicó que aplicándose en las 1100 grandes empresas que tiene la ciudad, se generarían 17.000 puestos de trabajo. Si se hiciese con las jornadas de seis horas cinco días a la semana. Creemos que los avances en la tecnología de los últimos 100 años, que es cuando no se modificó la jornada laboral, permiten esta reducción y este reparto de las horas de trabajo. Para así, beneficiar la calidad de vida de los trabajadores”, sumó.

“Además, tenemos un planteo sobre el salario, producto de la inflación galopante que viene habiendo todo el tiempo y la remarcación de precios. La existencia de una cláusula gatillo que implica que si hay aumento de inflación los salarios aumenten automáticamente, es decir, que no repercuta sobre el bolsillo del pueblo trabajador”, afirmó.

Por otro lado, Mauregui especificó que “el problema de la inseguridad en los últimos 40 años se planteó como una forma de seguir saturando los barrios y militarizándolos con mayor presencia policial. La policía que persigue a los pibes en los barrios por portación de cara por usar gorras y eso los amedrenta. Entonces nosotros creemos que el problema de la violencia social que efectivamente existe y que se está acrecentando es producto de la amnistía social, de la crisis de la falta de futuro. Y eso creemos que se enfrenta con posibilidades para la juventud, con un futuro y un presente digno para que tengan la posibilidad de acceder a la educación, a una vivienda digna, la posibilidad de un trabajo con derechos, que no estén a merced de la Policía porque es la que organiza el delito”.

“Más policía implica mayor inseguridad porque es la que está involucrada en las redes de trata, en desarmaderos de autos, en el narcotráfico y muchas veces el puntapié para el pequeño delito. Entonces nos parece que la clave para enfrentar el problema de la inseguridad relacionada al pequeño delito, es que haya futuro para la juventud y después atacar el gran problema de la inseguridad relacionada a los puertos que tiene que ver con los grandes fugadores de dinero. Si hay que hablar en serio de inseguridad hay que afectar, digamos a los grandes delincuentes que le roban al país que son los grandes empresarios”, explicó la candidata.

Y agregó: “Otra de las preocupaciones en la ciudad es el tema de la salud y la educación es muy importante. Está deteriorado tanto el nivel municipal como el nivel provincial. El Hospital Regional depende de la Provincia y en salud mental hay un solo Centro Comunitario, que responde a la nueva Ley de salud mental que tiene una mirada no carcelaria de salud comunitaria, pero que es un solo centro que funciona es una sociedad de fomento. No se dan ni las condiciones dignas, ni la cantidad de profesionales que se requieren para ese abordaje interdisciplinario y lo mismo sucede a nivel municipal. Principalmente hay un problema que es salarial de los trabajadores y las trabajadoras son muchos quienes renuncian porque el sueldo que brinda el sistema público, municipal y provincial no alcanza, para llegar a fin de mes y eso los lleva al pluriempleo. Una primera medida, es que el salario tiene que cubrir el costo de la canasta familiar, por encima, para trabajadores y trabajadores de la salud”.

“Hay otro tema sobre las Infraestructuras, siguen sin ascensores en el Hospital Regional con problemas de gas desborde de cloaca y eso es porque hay un ajuste en el presupuesto nacional, provincial y también el gobierno municipal no fortalece a nivel presupuestario el sistema de salud”, aclaró.

“Hay que fortalecer el presupuesto, tener además una mirada que mejore lo que es la salud primaria en todos los barrios. También, sobre el tema de la salud mental que se profundizó en la pandemia, nosotros planteamos que desde el nivel educativo funcionen Equipos de Orientación Escolar, para que puedan abordar las problemáticas que se acrecientan producto de la crisis social en los chicos. Por eso se necesita el aumento del presupuesto y para eso hay que dejar de pagarle al FMI”, indicó desde el Frente de Izquierda.

En cuanto a una Mar del Plata todo el año, con propuestas por fuera de temporada, la candidata dijo: “el tema de que efectivamente funciona todo el sector turístico en la temporada. Lo que hay que revisar ahí es que funciona sobre la base de la super explotación de la Juventud con empleos completamente precarios. De hecho, el intendente municipal Montenegro rechazaba las inspecciones de trabajo para era para ver si estaban regularizados los trabajadores y las trabajadoras en el sector”.

“Yo creo que es muy importante para que Mar del Plata siga teniendo trabajo vinculado a sus costas, hay que rechazar la exploración de gas y petróleo que proponen todos los candidatos. Quieren una ciudad con una orientación petrolera que eso va a implicar no solamente que afecte la biodiversidad marina, sino también posibles derrames como denuncian los investigadores. Me parece que para que haya un disfrute de las costas y de toda la gente que visita la ciudad, un mar un mar sin petroleras va a influir para bien”, concluyó.