Pablo Santín denunció irregularidades y abuso laboral en Adorado y Cava Federal

UTHGRA Mar del Plata expresó su enérgico repudio ante las alarmantes irregularidades descubiertas en las inspecciones realizadas en los locales de la cadena gastronómica Adorado y Cava Federal.

Bajo la dirección del secretario general, Pablo Santín, UTHGRA Mar del Plata rechaza la práctica sistemática de trabajo informal detectada en dichos establecimientos.

“La conducta irresponsable del dueño de estos locales, Juan Rodríguez, ha quedado una vez más al descubierto, y no podemos tolerar la explotación de los derechos laborales de los trabajadores”, dijo Santín.

En múltiples inspecciones, se ha constatado que los empleados están registrados por 4 horas, cuando en la práctica tienen turnos de 8 horas, lo que se denomina “media jornada mentirosa”. Incluso “a muchos los hacen entrar antes para que no los volvamos a inspeccionar”, expuso.

El dirigente manifestó: “Estamos llevando a cabo una inspección rigurosa en locales de Adorado y Cava Federal, otro local del mismo empresario. No permitiremos que se fomente la informalidad ni que se siga estafando burdamente al Estado y a los trabajadores. Continuaremos nuestras inspecciones de manera contundente con AFIP y el Ministerio de Trabajo para asegurar el pleno cumplimiento de la ley”.

En el bar de vinos Cava Federal, por ejemplo, “se escapaban los trabajadores, los hacían irse bajo presión y amenaza de despido para no ser inspeccionados“. A su vez, “muchos fueron obligados a declarar que era su primer día de trabajo, cuando en realidad se trata de una grosera maniobra evasiva”.

“Es inaceptable que se recurra a artimañas para evadir la fiscalización y vulnerar derechos”, remarcó el titular del sindicato hotelero y gastronómico.

Desde UTHGRA Mar del Plata subrayaron que es imperativo que el empresario Juan Rodríguez, en lugar de transgredir la ley, dé el ejemplo y regularice la situación de sus empleados.

Pablo Santín reafirmó el compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos laborales y continuará trabajando incansablemente para erradicar la informalidad en el sector gastronómico.

“Logramos reducir la informalidad a niveles históricos. Hay empresarios que aún no entienden y siguen incurriendo en abusos con prácticas que son una verdadera vergüenza y estafa laboral, propias de viejas épocas que ya no van más”, completó el secretario general.