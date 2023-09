El sector agropecuario preocupado por la caída en la siembra de trigo y cebada de un 30 y 40%

Luego que la comisión de Hacienda le diera el último despacho a un proyecto del Ejecutivo que adhiere a la Emergencia Agropecuaria dispuesta por la Gobernación a raíz de la sequía, con diversos beneficios fiscales para los productores locales, el titular de la Sociedad Rural, Juan Carlos Petersen, en diálogo con “el Retrato…” aseguró: “La caída de lo que es fina, que es trigo y cebada, va a estar un 30 o 40% por debajo de los niveles históricos de siembra de la zona”.

El titular de la Sociedad Rural, Juan Carlos Petersen, en diálogo con “el Retrato…” analizó la situación que se encuentra atravesando el sector como así también resaltó que la comisión de Hacienda le dio el último despacho a un proyecto del Ejecutivo que adhiere a la Emergencia Agropecuaria dispuesta por la Gobernación a raíz de la sequía, con diversos beneficios fiscales para los productores locales.

“La sequía se extendió en el tiempo. Venimos de dos años absolutamente malos con un déficit hídrico entre los dos años de 1000 milímetros, que hizo que la producción de formaje sea el 30% de lo habitual”, sostuvo.

En lo que respecta a la parte ganadera, explicó que “los dos primeros años malísimos el que no tuvo que vender hacienda, que fue mucho, se le murió. O sea, hubo mucha mortandad de hacienda o gente que directamente salió y achicó la carga, antes de que se le muriera”.

Asimismo, hizo hincapié en su caso en particular y comentó: “Pude pilotear esos dos años, pero lo que hice fue patear el problema, porque apareció un tercer año. El Niño, que teóricamente en el 2023 a principio de año iba a cambiar el clima, no existió, no se cambió nada y la situación sigue siendo la misma” al mismo tiempo que agregó: “Entonces, en el caso mío, que los dos primeros años lo pude soportar lo pagué con el total del problema. Lo que hice fue patear todo para este año y las consecuencias las sufrí absolutamente este año”.

En relación a los cultivos, manifestó su preocupación en ese sentido, en tanto advirtió: “No vi en toda la ruta 2 un lote de trigo, no vi agua en la cuneta, hay 400 kilómetros a la redonda que la seca es exactamente igual y no vi un lote de gruesa sembrado” al mismo tiempo que subrayó: “En la zona la caída de lo que es fina, que es trigo y cebada, va a estar un 30 o 40% por debajo de los niveles históricos de siembra de la zona”.

“Todos los chacareros están esperando que caiga un agua salvadora que empiece a movilizar la siembra de gruesa que, al día de hoy, es absolutamente cero, en tanto no hay un lote sembrado de girasol, soja o de maíz”, apuntó y agregó que “están esperando las condiciones de humedad y de temperatura, porque ni siquiera tenemos eso. Para que haya gruesa se necesita primero humedad y después temperatura y hoy no tenemos ninguna de las dos condiciones; agravado, incluso, por la helada en esta semana”.

Medidas aprobadas por el Concejo para beneficiar

a los productores afectados por la sequía

En relación al proyecto del Ejecutivo, Petersen explicó que el expediente avanzó por unanimidad y está en condiciones de ser tratado en la próxima sesión ordinaria como así también explicó que el proyecto apunta a establecer “medidas tributarias excepcionales para los contribuyentes que desarrollan la actividad agropecuaria en el ámbito local y hayan tenido una afectación en su producción como consecuencia de dicho fenómeno climatológico”.

Asimismo, Petersen comentó que, teniendo en cuenta magnitud de los perjuicios que el fenómeno climático ocasionó en la producción de los titulares de las explotaciones agropecuarias afectadas y de la necesidad de adoptar medidas tendientes a paliar dicha situación, se dispusieron distintos beneficios fiscales en el orden provincial, como la exención en el pago del Impuesto Inmobiliario Rural correspondiente al predio afectado por la sequía.

Asimismo, el titular de la Sociedad Rural explicó que podrán solicitar los beneficios fiscales previstos aquellos sujetos que acrediten desarrollar la explotación agropecuaria como actividad principal dentro del ámbito de General Pueyrredon y hubieran obtenido el certificado para productores comprendidos en zonas de emergencia o desastre agropecuario extendido por el Ministerio de Desarrollo Agrario provincial.

“Se siguen anunciando que van a aparecer medidas para los productores que, en su momento, en marzo, se anotaron. Fueron realmente pocos, porque la posibilidad de inscribirse y las planillas llegaron cuatro días antes de que termine el vencimiento. Después, hicieron un corrimiento y hoy salió que hay una voluntad de un resarcimiento para aquellos que, en su momento, se anotaron. Puntualmente, es para algunos productores, sobre todo hortícolas y apicultores”, expuso Petersen en conversación con “el Retrato…”

Con respecto a nivel nacional, el titular de la Sociedad Rural afirmó: “No esperemos nada porque no hay dinero y lo que pide el productor es un dólar no intervenido y que no haya esta locura de 10 dólares diferentes como así también reglas claras: díganme cuál va a ser la regla de juego y yo después decido si produzco o no produzco y sáquenme la rodilla de la cabeza impositivamente. Es decir, déjenme producir, que es lo único que sé hacer y lo único en que invierto mi vida y mi dinero”.

Cabe destacar que entre los principales beneficios contemplados en el proyecto de ordenanza, se destaca la condonación de la deuda correspondiente a los anticipos cuyos vencimientos hubieran operado entre julio del 2022 y octubre de este año de la tasa por conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal. Y de la contribución a la salud, la educación y el desarrollo infantil que graven el predio afectado.

El proyecto también impulsa la condonación de la deuda correspondiente a los anticipos a la tasa por servicios urbanos. En tanto, los productores, podrán acceder a la suspensión de las ejecuciones fiscales y del inicio de acciones de reclamación por vía de apremio respecto de los tributos señalados durante un año. Por último, por el mismo plazo, se establece la suspensión de la verificación exigida respecto de las “deudas tributarias exigibles y/u obligaciones exigibles pendientes ante los Juzgados de Faltas”.