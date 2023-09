Con la reinauguración del Centro Cultura Soriano, se viene la 18° Feria del Libro

Durante la mañana del viernes, en la Sede del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) se llevó a cabo una conferencia de prensa para presentar la 18ª Feria del Libro “Mar del Plata Puerto de Lectura” que se realizará del 6 al 16 de octubre, con entrada libre y gratuita, y que servirá como reinauguración del Centro Cultural Osvaldo Soriano (25 de Mayo y Catamarca).

Del encuentro participó Bernardo Martín, director del EMTURyC, el presidente de la Cámara de Libreros del Sudeste, Javier Fernández, y el presidente de la Fundación Universidad, Alberto Rodríguez.

Martín en diálogo con “el Retrato…” sostuvo: “estamos muy contentos por anunciar la Feria del 6 al 16 de octubre, y estamos muy contentos por dónde se va a realizar esta vez, que es la reapertura del Centro Cultural Soriano, la Biblioteca Pública Municipal, como le decimos la mayoría de los marplatenses, así que muy, muy contentos de haber encontrado y haber conjugado estas dos actividades en ese mismo ámbito, así que invitar a todos los marplatenses y quienes nos visitan a que vengan a la Feria del Libro en este nuevo lugar”.

En este sentido, se refirió al lugar elegido para llevar a cabo la edición 18°: “se eligió porque estaba cerrado, veníamos haciéndole refacciones, llegamos al momento de la apertura y nos pareció que era la manera más indicada por un maridaje que era casi perfecto. Entre lo que es una Feria del Libro y una biblioteca, me parece que era la manera más linda de poder mostrar cómo quedó la biblioteca y darle el motivo a los marplatenses para acercarse a ese lugar”.

Asimismo, Fernandez, manifestó que participarán “más de 10 editoriales y entre todas reunimos más de 50 sellos editoriales. Habrá además un montón de actividades, el sábado 7 se van a concentrar todas las actividades de Book Influencer, apuntando a un público más juvenil o adolescente, y en las redes vamos a estar cargando todas las charlas y encuestas de entrevistas que va a haber a lo largo de toda la Feria”.

Por su parte, Rodríguez, sostuvo: “nosotros desde la Universidad tenemos distintos roles, porque por un lado tenemos un sello editorial muy potente, que es EUDEM, es la producción de la divulgación y de los análisis de los científicos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero EUDEM también trae consigo el resto de las editoriales universitarias, a su vez nosotros como Universidad somos parte de organizadores, y tiene la Universidad su propia fundación que también gestiona este tipo de actividades, así que nosotros por un lado tenemos un rol también de búsqueda de agendas, de autores, de participantes en este doble juego, porque estamos instalados junto a la Cámara del Libro tratando de ofrecer lo que nosotros traemos al mundo editorial, también no es una editorial de tipo comercial, pero sí muy significativa en lo que hace a los niveles de divulgación del conocimiento de la educación superior y de sus investigadores, pero por otro lado también nos ponemos el otro rol, que sería el de trabajar, el de ir juntando voluntades, haciendo agendas, lo complejo que tiene, y yo aprovecho de agradecer en dos lugares distintos, por un lado a los periodistas, que también sin la prensa no tenemos una posibilidad de difundirla, así que esto es una oportunidad interesante, pero no se agota hoy, porque cuando venimos año tras año la prensa siempre está todos los días buscando a ver cómo va la marcha de la feria, en la etapa que estamos hoy también necesitamos mucho de la divulgación, pero por otro lado también al personal de las distintas instituciones, que muchas veces nosotros somos quienes hoy nos toca hacer estos anuncios,pero si estamos tan contentos es porque hay mucha gente atrás, anónima, que hace, quiere a la feria, el personal municipal, el personal de la universidad, los propios libreros desde sus distintas realidades en un mapa comercial, es decir, esto es la labor de conjunto, tiene un efecto multiplicador y en esta ocasión vemos un espacio cultural llamado desde chicos, desde jóvenes, recuperar el valor de la lectura, recuperar el valor de las bibliotecas, me parece que es significativo, la feria está llamada a tener un gran éxito en medio de un fin de semana con un público que va a venir de afuera, entonces me parece que tiene todos los condimentos para que estemos después haciendo la conclusión de la feria, seguramente va a ser lo que hoy anunciamos, un éxito”, sentenció.