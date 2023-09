Fiorini con amnesia total: De amigo íntimo a enemigo serial de Guillermo Montenegro

Cada uno elije sus amistades y runflas, y más en la edad adulta. De eso no hay dudas. El ex Senador de Juntos por el Cambio y antes soldado de Vidal, pero antes muñeco de Sergio Massa, Lucas Fiorini, está enemistado con su ex socio Guillermo Montenegro.

El enojo es tanto que no solo abandonó la coalición Juntos, sino que ahora tiene una nuevas amistades y socios políticos.

Desde ese momento estaba desaparecido de la escena pública política. Se lo veía desde la sombra y bien callado, pero de un tiempo a esta parte comenzó a usar su cuenta de Twitter para declararle, completamente, la guerra al Intendente, “Montecero” como él lo llama.

“Qué caradura #Montercero!Con total desparpajo dice algo y practica lo contrario,todo lavado con publicidad millonaria La degradación ambiental x su desidia va desde el colapsado predio de disposición final de residuos hasta el abandono de Camet x el q fue intimado judicialmente”, publicó Fiorini citando una publicacion del Intendente sobre el Día de la Concientización Ambiental.

Asimismo, en relación a un siniestro vial en una Jardín de infantes, el ex Senador dijo: “La sarasa de #Montercero cuesta vidas: este es el intendente de #MdP que asumió diciendo que su prioridad era la seguridad, que sabía del tema, que tenía un plan…Mintió, todo humo, un desastre. Hizo show atendiendo en el COM pero no mejoró nada:sólo se sostiene por sus millones en pauta”, publicó Fiorini.