Donato Cirone: Están avasallando nuestra fuente laboral y no lo permitiremos

Durante la mañana del jueves, un grupo de taxistas nucleados en el Sindicato Único de Peones de Taxis (SUEPTAX) se concentraron en la puerta del despacho del Intendente Guillermo Montenegro, en el Palacio Municipal para manifestar su desacuerdo con todas las plataformas de transporte que están operando en la ciudad de Mar del Plata.

Donato Cirone, referente del Sindicato en diálogo con “el Retrato…” sostuvo: “nosotros venimos soportando la falta de respeto y nos vienen subestimando desde hace bastante tiempo con respecto al no control de las plataformas digitales. Acá hay una ordenanza, la 23.928, que la están pasando por alto, están dejando que funcionen servicios que son considerados ilegales en la Ciudad de Mar del Plata y no obstante a eso, ahora tenemos otra figura más, que son los motos, no son mototaxis, son motos plataformas, no quiero nombrarlas porque no quiero hacerle publicidad, pero esos son los servicios que hoy rebalsaron el vaso”.

En este sentido, agregó: “Cuando decían que nuestro servicio era deficiente, le manifestamos que si era deficiente el servicio es porque también es deficiente el control, porque desde el Estado Municipal tiene que controlar que el servicio se cumpla, para eso fueron otorgadas las licencias, los permisos precarios, eso por un lado. Por otro lado, si no alcanza la cantidad de vehículos que están funcionando, si en la Ciudad hacen falta más licencias de taxi, se otorgarían 300 licencias de taxi y 100 de remises, porque la ecuación es 3 a 1, entonces decimos, se otorgarían 400 licencias para el Estado Municipal, que cobran una transferencia, cobran un millón de pesos, serían 400 millones de pesos para las arcas del municipio, eso por un lado. Además, si ellos quieren plataformas, pueden hacer una plataforma local, la cual le generaría también un ingreso al municipio”.

“El sentido común nos hace esta pregunta, ¿por qué permitir que plataformas digitales extranjeras, que se llevan todo el dinero a paraísos fiscales, a cuentas del extranjero, sin dejarle un solo peso de beneficio al país? Si las permiten es porque hay un grado de complicidad, que yo lo dije en varios medios, que un Juez debería investigarlo de oficio, a ver si no estamos ante la comisión de un delito”, agregó Cirone.

Asimismo, Cirone cuestionó: “¿Cómo se va a controlar por parte de movilidad urbana algo si no está ni permitido ni no permitido? Sí, y encima no está identificado el auto. Tenemos experiencia que en la provincia de Mendoza se habilitaron 400 autos, y hoy hay más de 3.000 trabajando. Como no hay control y no se pueden controlar porque es incontrolable, ¿cómo controlás un auto particular? ¿Te vas a parar en un semáforo a preguntarle si es Uber? No quiero nombrarlo, pero la realidad es esa. Entonces, si no están controlando hoy, cuando hay una ordenanza vigente, no la están haciendo cumplir, decime vos cómo van a ser si habilitan X cantidad de autos.Pero vuelvo a repetir la misma pregunta ¿cuál es el beneficio para el Estado municipal permitir plataformas digitales que no le dejan un solo peso al país?.

Finalmente, Cirone dijo: “Muchos no lo saben, pero el Intendente Montenegro quería tener una foto con nosotros para la opinión pública, para que diga la opinión pública. O sea, como que tuvo un gesto de humildad ante nosotros, diciendo, nos sentamos, más allá de que fuimos bastardeados, nosotros somos los delincuentes, los bastardos, los que lo presionamos cuando nos trató de mafiosos, se está equivocando, somos trabajadores que vemos avasallado nuestra fuente laboral, y no lo vamos a permitir. Por eso hoy estamos acá, queremos un compromiso, de acá no nos vamos a mover hasta que no salga el intendente Guillermo Montenegro y nos dé explicaciones de por qué no hace cumplir la 23.928. Esa ordenanza está vigente. Si él dice mañana soy reelecto, la voy a modificar. Bueno, mañana será otra discusión, hoy debe hacer cumplir la 23.928”, sentenció.