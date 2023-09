Banfi: Necesitamos mayorías, por lo que les pedimos que voten a Patricia Bullrich

La radical Karina Banfi, buscando renovar su mandato por tercer mandato consecutivo en La Cámara de Diputados, visitó Mar del Plata, y recorrió el Concejo Deliberante. En el segundo piso, el de Juntos por el Cambio, recibió a la prensa y en diálogo con “el Retrato…” aseguró: “Estamos en recorridas de esta etapa de la campaña, en esta nueva campaña, después de las PASO, acompañando a Patricia Bullrich, a Néstor Grindetti, a Maximiliano Abad, en su casa, como es Mar del Plata, y yo como segunda de la lista de diputados nacionales, junto a Cristian Ritondo estamos trabajando con la gente, viendo cuáles son sus necesidades, escuchando, entendiendo cuál es la situación en este momento que vivimos todos los argentinos y las argentinas”

“Por sobre todas las cosas– acotó- explicando cómo vamos a llevar orden a este país, para que podamos todos vivir en un país normal, en un país en donde la política vaya al margen de la vida cotidiana de todos nosotros, sino que vivamos en sobresalto por las decisiones que toman los políticos todos los días y cómo nos afecta permanentemente, en vez de resolver lo que tenemos que hacer”, comenzó diciendo.

Consultada por su decisión de postularse para su tercer mandato en la Cámara de Diputados, y la posibilidad de obtener mayoría en ambas Cámaras, dijo: “estar candidateda para el tercer mandato lo vivo con mucho orgullo, porque significa que todo el desempeño de estos años, construyendo una mayoría en el Congreso, para lamentablemente, muchas veces evitar algunas leyes que fueron extremadamente nocivas para la Argentina, como la reforma de la justicia al estilo kirchnerista, o la expropiación de Vicentín, o por ejemplo no haber querido votar el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que fue algo que nosotros tuvimos que hacer como ética de la responsabilidad que tenemos ahí adentro, y muchas veces se pone en juego nuestro supuesto capital político, pero para eso lo tenemos.

“Vamos a tener 10 gobernaciones por primera vez en 40 años”

Mas adelante enfatizó “Así que no es que nos preocupe, sino que nos ocupa construir una mayoría en el Congreso de la Nación. Vamos a tener 10 gobernaciones por primera vez en estos 40 años de democracia, dentro de Juntos por el Cambio, y eso nos va a dar, esperamos, una mayoría en el Senado de la Nación, en donde Maximiliano Abad va a tener un rol estratégico en la composición de las negociaciones, de las leyes que vamos a necesitar, de las derogaciones, como dice Patricia, de muchas leyes que vamos a tener que votar, para poder ordenar todo el compendio jurídico, todas estas reglas de juego en la Argentina, para justamente poner en marcha esa Argentina que todos esperamos, próspera, de desarrollo, donde los pibes estén en la escuela, donde podamos terminar con la inseguridad, donde ordenemos la economía con un equipo económico que está a cielo abierto, pueden hablar con todos ellos y saber cuál es nuestra idea: Bajar la inflación, por sobre todas las cosas, ordenar todo el sistema impositivo, para eso vamos a necesitar un Congreso con esta decisión política, y principalmente después trabajar sobre leyes como la reforma del laboral y todos los procesos, principalmente para evitar la corrupción y el delito.

“Ni siquiera me hago a la idea de Massa presidente”

Ya conocimos a Massa siendo presidente en la Cámara de Diputados, ¿Te imaginás a Massa presidente del país?

No, por suerte no. Por suerte ni siquiera me hago a la idea, porque la verdad va a ser muy triste. Lo conozco, lo he padecido como presidente de la Cámara, lo padecemos todos como ministro de Economía y la verdad para mí es incomprensible que el Frente de todos, ¿cómo se llama ahora? Unión por la Patria, haya elegido al verdugo nuestro de todos los días que nos pone plata en un bolsillo y cuando vamos al supermercado nos la sacan porque ni siquiera nos alcanza para comprar un paquete de yerba. La verdad es inconcebible que eso sea lo único que tengan para mostrar después de haber gobernado el país durante 20 años.

“La gente no está cansada de la política, sino de los malos políticos”

En relación al fenómeno Milei y la inesperada victoria en las elecciones PASO, Banfi manifestó: “lo que vengo observando, conversando con la gente, es que la gente efectivamente no está cansada de la política, está cansada de los malos políticos, y en los malos políticos hay un compendio muy amplio, lo eligen a Milei, pero también nos eligen a nosotros, a muchos políticos nuevos y nuevas caras de la política que tienen Juntos por el Cambio. Por eso hoy vos te encontrás con una fragmentación en tercios muy cercana, casi de empate, llevamos punto y medio de diferencia unos con otros. La opinión pública ha puesto el acento en la disrupción que provoca Milei pero nosotros tenemos realmente en nuestras listas gente extremadamente valiosa, con gran trayectoria, con un equipo atrás, que va a acompañar a Patricia, porque la vamos a poner en el balotaje y va a ganar las elecciones, de gobernadores, 10 provincias que estaríamos gobernando, de intendentes, de un gran equipo de legisladores, de equipos técnicos que los vamos viendo en cada propuesta, que sin duda lo que estamos diciéndote es que sabemos cómo hay que hacerlo, sabemos cómo gobernar, y la experiencia no es menor.

Señaló que entiende perfectamente “hablando con la gente, cuál es el hastío y el cansancio. Si vos tenés gente que la votaste, le diste tu voto de confianza para que te resuelva los problemas y no hizo nada, ¿cómo no vas a estar caliente? ¿Cómo no vas a estar enojado? Si lo que hicieron fue abusar de tu confianza. Entonces bueno, ahora vamos a votar a gente que realmente, y entendiendo también la necesidad de primero saber qué es lo que tenemos, con qué material vamos a empezar a trabajar, y después también ser muy conscientes de cómo son, por lo menos en el Congreso, esas condiciones de fuerzas, las mayorías. Antes viste que decíamos, bueno, nadie tiene mayoría en el 2015, 2017, mirá qué bien el debate, el diálogo. No podemos dialogar con el kirchnerismo, no se puede dialogar con el kirchnerismo, porque hacen trampa permanentemente. Ahora, necesitamos mayorías en las legislaturas. Por eso necesitamos que voten a Patricia, que voten la lista entera, y que principalmente nos den ese apoyo para que hagamos la transformación profunda que estamos comprometiéndonos a hacer.

“Para nosotros es clave el apoyo de Guillermo (Montenegro)”

En relación a la reelección de Guillermo Montenegro, Banfi dijo: “a mí me parece estratégico que Mar del Plata pueda reelegir a Guillermo Montenegro, que la verdad para nosotros ha sido un impulso de todo lo que la ciudad de Mar del Plata necesita en materia principalmente productiva. Y no solamente mirando la costa, sino también mirando todo el campo industrial y el desarrollo industrial que tiene Mar del Plata, porque eso es fuente de trabajo. Y fuente de trabajo junto con educación, que es el otro tema estratégico que tenemos nosotros en la campaña, es lo que sin duda va a generar estas ciudades prósperas para el crecimiento y para la movilidad interna que necesitan los bonaerenses, en donde le da un valor al interior que hoy quizás está sobrepoblado en el conurbano por cuestiones principalmente de desarrollo económico. Para nosotros, y estuve con Guillermo esta mañana, para nosotros es clave el apoyo a Guillermo”.

“Maxi Abad ha potenciado el liderazgo del radicalismo”

Finalmente, Banfi se refirió al rol de la UCR dentro de la coalición de Juntos: “yo creo que la verdad que esté Maximiliano liderando la lista de Senadores, y yo, como del radicalismo, esté secundando la lista de Diputados Nacionales, habla de un liderazgo y una musculatura que ha adquirido el radicalismo en estos tiempos que ha sido muy importante. Buscando una renovación de caras, generacional, que nos pone en la mesa de la toma de decisiones y que va creciendo apoyando a todos los candidatos de Juntos por el Cambio, como es en el caso de Guillermo Montenegro aquí en Mar del Plata, en donde el radicalismo está acompañando su gestión, es parte de su gestión y lo que buscamos principalmente es cómo fortalecer a cada uno de los candidatos, no importa la bandera que sea, en el marco de la coalición”, sentenció