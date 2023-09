Iriart y la seguridad: “Lo único que da resultado es un plan estratégico a fondo”

Los hechos de inseguridad acechan a los marplatenses y bataneses. Ya no existe ni día, ni horario, ni zona en donde no sucedan hechos de inseguridad. El Observatorio Universitario de la Ciudad de la Universidad FASTA realizó el estudio de “Preocupaciones Ciudadanas” con el propósito de determinar cuáles son las inquietudes más significativas para los habitantes del Partido de General Pueyrredon, dando como resultado a la inseguridad en el primer puesto.

En este contexto, el ex secretario de Seguridad del Municipio, Rodolfo Manino Iriart, en diálogo con “el Retrato…” aseguró: “veo la situación con preocupación” “ Hoy estamos superando cualquier índice de delito en la ciudad de Mar del Plata”.

“Cuando nosotros hicimos el plan estratégico de seguridad lo hicimos con las Universidades y a partir de ahí recuerdo muy bien los Observatorios de FASTA incluso, por supuesto la contribución de la Universidad Nacional de Mar del Plata y los resultados que se pudieron conseguir a partir de ahí. Yo recuerdo que había en Mar del Plata en el año 2015 cinco muertos por semana y en seis meses lamentablemente tuvimos una sola pérdida que fue la del taxista Riera. Hoy estamos superando cualquier índice de delito en la ciudad de Mar del Plata. Recuerdo que en ese momento estaban robaban 300 vehículos por mes. Hoy hemos superado ampliamente y lo único que da resultado es un plan estratégico de seguridad pero que se vaya a fondo”agregó Manino quien actualmente es Director del Correo Argentino.

La seguridad es responsabilidad de todos

En este sentido, manifestó: “Los controles del Estado tienen que ser entre los poderes, que la justicia pueda, por supuesto, controlar al Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo le pida herramientas al Poder Legislativo. Así se arma un plan de seguridad pero con cosas concretas, si eso no existe, si los Foros de Seguridad no funcionan, no porque los foros no quieran sino porque no se le dan las herramientas para que esto pueda funcionar; y si en el medio hay peleas políticas de Provincia, Nación y el Municipio me parece que ese no es el camino,no es así. Me parece que la seguridad se saca entre todos y es la base, como nave insignia, llevar adelante las organizaciones de la sociedad civil que son las que ponen regulación sobre esto y que saben dónde ocurren los problemas de seguridad”.

Consultado sobre el uso de la tecnología para controlar la seguridad, Manino manifestó: “todo tiene que ver con todo. La tecnología tiene que estar puesta y dispuesta a favor de que tengamos una ciudad segura. Yo recuerdo muy bien la identificación de las patentes, la coordinación con las 1.150 cámaras en ese momento, que la misma Policía y la Justicia prestaban servicio en el mismo centro de operaciones y monitoreo. Eso no es de Montenegro, no es nuevo, pero además yo creo que todo eso se le puede agregar, pero la sincronía tiene que estar también con las fuerzas provinciales. Yo me acuerdo de estar en la Secretaría de Seguridad y tener el mando de todas las Fuerzas. Políticamente tenía el mando de todas las Fuerzas, de las Fuerzas Provinciales, de las Fuerzas Federales y, por supuesto, cuando había Policía Local, de la Policía Local. Pero además tenía una escucha permanente con la Justicia.

Esto se resuelve coordinando esfuerzos

Recordó que supo “tener reuniones permanentes, públicas, con el Fiscal General, con los Fiscales temáticos y construir así una relación que nos pueda ayudar a resolver los problemas. Pero no sólo eso, sino con el sector privado. Yo me acuerdo con las compañías de seguro, cuando hay ahora robar ruedas, digamos las más interesantes en resolver los problemas, eran las compañías de seguro. Con lo cual había ahí una herramienta fundamental y nos reuníamos con las compañías de seguro para resolverle el problema. Y ahí es donde yo digo el control de la sociedad civil. Digamos, las organizaciones, las instituciones, los empresarios. Me parece que por ahí va la cosa. Esto se resuelve entre todos”.

El avance de la droga y el narcomenudeo

En relación, a la presencia y el avance de la droga y el narcomenudeo y su relación con la inseguridad Manino dijo: “Por supuesto que eso contribuye muchísimo. Y además, se necesita un control que debería ser un poco más exhaustivo. Acá tenemos cinco o seis rutas que ingresan a Mar del Plata: tenemos el puerto y una ruta aérea. Tal vez, por ahí poniéndolo en síntomas prácticos, no quiero hacer declaraciones abusivas, pero tal vez con algunos perros resolvemos algunos problemas de ingreso a Mar del Plata. Y lo estoy poniendo al más bajo nivel, que no aplica con un plan estratégico de seguridad, sino parte de eso. No quiero simplificar la cosa, pero me parece que hay cosas que son mucho más sencillas y que también habría que ver con las connivencias y demás, porque yo recuerdo que acá cada cinco o seis días no se agarraban los que tenían dos gramos de cocaína o un porro, se agarraban las personas que realmente traen la droga”.

“Nosotros hicimos una denuncia de 150 lugares que se vendían droga en ese momento, cuando nos fuimos quedaron 30 denuncias. Hoy debe haber miles de lugares que venden droga en Mar del Plata, y lo digo en potencial, porque la verdad que no es una materia que hoy maneje, pero siempre uno tiene información, estando en contacto con la sociedad, sobre todo civil”, agregó.

A favor de la llegada de Gendarmería

Finalmente, en relación a la promesa de vuelta de la Gendarmería a Mar del Plata, Manino dijo: “Eso en el marco de un plan estratégico de seguridad, ayuda. Yo recuerdo, y no me quiero contradecir, nosotros trajimos las Fuerzas Federales a Mar del Plata, y cuando había situaciones difíciles, recuerdo muy bien la del barrio Belisario Roldán, la del barrio San Martín, no se podían controlar, y lo que hicimos fue con las fuerzas federales, hacer un autocontrol a las Fuerzas Provinciales. Y a la vez, las Fuerzas Provinciales también se sentían en la obligación de controlar su propia fuerza. Así que, ese contralor entre fuerzas me parece que es muy importante, y me parece que las Fuerzas Federales no deberían ser para las fotos, sino para poder tener certeza de que las cosas se pueden resolver. Y para eso es importante el Centro de Análisis Estratégico del Delito, que hoy prácticamente no está funcionando” cerró Iriart.