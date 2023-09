Comenzó la Muestra educativa de la UNMDP con nuevas propuestas carreras cortas

Entre el 27 y 29 de septiembre, de 10 a 17 horas, se presenta la Muestra Educativa de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), en el Centro Cultural Estación Terminal Sur ubicado en Alberti y Sarmiento. La actividad, de carácter libre y gratuito, permitirá conocer las propuestas académicas de pregrado, grado y posgrado que se ofrecen en la universidad.

Alfredo Lazzeretti, rector de la Universidad Pública local, en diálogo con “el Retrato…” manifestó: “para nosotros, organizar cada año la muestra educativa es un hito de la universidad, algo muy importante porque bueno si se quiere es un primer contacto de todos los estudiantes que están por finalizar la escuela secundaria con la Universidad. Lo hacemos de manera amplia, también hemos invitado a la Universidad Tecnológica Nacional que tiene aquí una regional porque es una oferta educativa mayor que tenemos aquí en la ciudad y que es muy positivo rescatar y la verdad que tratamos de que los estudiantes se entusiasmen cuando vengan a esta muestra, que se lleven toda la información por supuesto acerca de lo que son sus carreras, acá van a poder hablar no sólo con sus docentes, también hay estudiantes de todas las facultades para que les comenten un poco cómo es la vida universitaria y confiamos que bueno que se van a ir con mucha más información porque a partir del 2 de octubre y hasta el 30 de noviembre, en esos dos meses se abre la inscripción a la Universidad Nacional de Mar del Plata”.

Ponen en marcha nuevas ofertas educativas

Consultado sobre la amplia y creciente inscripción que tienen la UNMDP todos los años, Lazzaretti manifestó: “este año vamos a poner en marcha nuevas ofertas educativas y eso por supuesto por lo general lleva a un incremento de la cantidad de estudiantes, pero lo importante cuando uno mide el ingreso a la Universidad hay diferentes momentos, pero para que nos quede claro a todos cuando mayor cantidad de gente participa del momento inicial eso va a significar que con el paso del tiempo va a haber mayor cantidad de estudiantes sentados en las aulas, después de que se inscriben tienen que validar la información, hay cursos de nivelación, cursos de introducción a la vida universitaria y después arrancan los cursados, así que confiamos que este año va a responder al patrón anterior, veremos qué número nos da el 30 de noviembre cuando todos los estudiantes hayan completado el formulario, la inscripción es virtual con lo cual se tienen que escribir, tienen que subir allí sus documentos, su certificado de que han finalizado los estudios o por lo menos que están en trámite.

Asimismo, el Rector expresó que “hay una preocupación en todo el sistema universitario argentino de reducir los tiempos de las carreras. Nosotros tenemos, venimos de un sistema que casi todas las carreras tienen una duración teórica de cinco años, a veces de seis, que se transforman en ocho o en nueve, es porque siempre hay algunas cosas que nos pasan en la vida de los jóvenes que hacen que la graduación se demore, entonces estamos todos trabajando para avanzar en la reducción del tiempo de las carreras y también para hacer oferta de carreras cortas, de tecnicaturas que con tres años posibilitan un título con incumbencias profesionales y una inserción en el mercado laboral y queda abierta la posibilidad para hacer ciclos complementarios para poder acceder a un título de grado. Así que vamos a seguir transitando ese camino”.

En este sentido agregó: “estamos ahora por poner en marcha algo muy importante que yo espero que lo podamos hacer ya en el primer semestre del 2024, que es dar el Certificado de Bachiller Universitario.

Certificado de Bachiller Universitario

En este sentido indicó que “Hemos tomado esa decisión, todas aquellas personas que estén cursando o hayan cursado en la Universidad Nacional de Mar del Plata y hayan aprobado un promedio de 10, 12 materias, un total de mil horas, se le va a dar un Certificado de Bachiller Universitario, eso significa que han cumplido con un ciclo básico de formación universitaria, que por lo general es de dos años, y queremos reconocerles a todos aquellos que hayan pasado por la universidad con esta certificación, el paso que han tenido por la misma, porque mucha gente da 15, 20 finales, estudia hasta cuarto año, no se puede graduar y cuando va al mercado laboral es lo mismo que un bachiller secundario, porque lo único que tiene para mostrar es eso, por eso ahora vamos a incluir esta Certificado de Bachiller Universitario a todos aquellos que reúnan este requisito. Así que vamos a darles en breve la forma en que se va a implementar para darlo a conocer a toda la comunidad y vamos a abrir un periodo de tiempo para que la gente, bueno, que reúna esos requisitos y si está interesada se acerque para poder iniciar los trámites para hacer esta certificación, este reconocimiento de que es el bachiller universitario”.

Tecnicatura en bebidas alcohólicas y no alcohólicas

En relación a las dos nuevas carreras que tiene la Universidad, Lazzaretti manifestó: “nosotros tratamos siempre de estar atentos a las demandas educativas del mundo de la producción y del trabajo. En este sentido, se puso en marcha ya hace dos años la tecnicatura universitaria en producción vegetal intensiva, que está destinada a todos los frutihorticultores de nuestra ciudad, tenemos un cinturón frutihortícola que es uno de los más importantes del país, o sea que está esta oferta, es una oferta virtual, por lo cual la hacen muchos productores, no solo de aquí, sino del conjunto del país. Ahora, está en marcha esta tecnicatura en bebidas alcohólicas y no alcohólicas, en una ciudad que se ha hecho famosa por la producción de cerveza artesanal, que tiene un desarrollo enorme esa industria, y ahora está creciendo la industria del gin, y además está creciendo el corredor de la Ruta 226 para todo lo que es el desarrollo de la vitivinicultura. Hoy ya tenemos bodegas instaladas a los pies de la Sierra La Peregrina, aquí en El Dorado, y van a seguir creciendo porque las condiciones son muy aptas. Así que nosotros siempre vamos a estar con un ojo atento a esa demanda, vamos a poner en marcha a la brevedad una tecnicatura en energías renovables, porque el futuro pasa por la energía eólica y la energía solar, el mundo tiene que abandonar el consumo de los combustibles fósiles, el planeta no resiste más, tenemos que frenar el cambio climático, y para frenar el cambio climático hay que dejar de emitir dióxido de carbono, y entonces la única manera de hacerlo, de alguna forma, es reduciendo la combustión de combustibles fósiles. Así que vamos a transitar ese camino”, sentenció el Rector.