Gustavo Pulti: “El mercado, sin Estado, jamás se ocuparía de la discapacidad”

El candidato a Diputado Provincial, Gustavo Pulti visitó CReDe junto a los candidatos a concejales por Encuentro Marplatense Horacio Taccone y María Eva Ayala. “Esta institución realiza un enorme trabajo junto a las familias de personas con discapacidad intelectual. Hay dificultades que necesitan soluciones ahora, y vamos a trabajar juntos para resolverlas” señaló Pulti

El Centro Recreativo Deportivo Especial (CReDe) es un centro de día con orientación deportiva y artística gestionado por ADERMAD, con foco en personas con discapacidad intelectual, y centra sus actividades en lo deportivo y lo artístico, como ámbitos de trabajo considerados de gran valor integrador.

Pulti remarcó que “dialogamos tambien sobre la decisión que está por tomar la Argentina sobre su futuro. Creo que las ideologías liberales de mercado solo atienden lo que es rentable. No les importa el ser humano y mucho menos aquellos que necesitan un compromiso del estado para salir adelante, como es el caso de muchas personas con discapacidad”



Luego del diálogo y la recorrida por las instalaciones, Pulti se mostró dispuesto a comprometer su apoyo a todas las instituciones que trabajan con personas con alguna discapacidad y a CREDE en particular, para resolver las dificultades que enfrentan. “Hay que mejorar lo que está mal y resolver problemas pendientes. Pero no esperemos soluciones de quienes ven el país y la ciudad solo como un lugar para comprar y vender. El liberalismo no cree que donde hay necesidades, hay derechos” finalizó Pulti