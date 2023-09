El proyecto productivo agroecológico de El Marquesado sigue esperando Justicia

A pocos días de cumplirse seis meses la primera denuncia de los vecinos de El Marquesado, el conflicto por el otorgamiento de los terrenos al MTE está quieto. La situación se desató el 24 de marzo y desde entonces se encuentra en manos de la Justicia.

Las 70 hectáreas en cuestión, ubicadas en Ruta 11 entre Chapadmalal y el barrio, fueron puestas en el ojo de la tormenta cuando el pasado 24 de marzo quisieron ser ocupadas por agrupaciones allegadas a Grabois. Ante esto, vecinos de la zona expresaron su enojo y se enfrentaron con las personas en cuestión, situación que rápidamente se viralizó y provocó indignación en gran parte de la sociedad marplatense.

Ante esto, las agrupaciones salieron a defender su posición indicando que los terrenos habían sido cedidos desde Nación para generar un “proyecto productivo agroecológico”, para que productores de alimentos que no tienen acceso a tierras por la regulación en el mercado de alquileres, la imposibilidad de venta en mercados privados, tengan dónde producir en un inmueble sin uso, perteneciente al estado Nacional.

Actualmente, parte del equipo jurídico confirmó a este medio que “no hay novedades respecto porque se sigue trabajando en el informe técnico que determinará si se puede ejercer el proyecto agroecológico” en la zona en cuestión y que hasta que no se resuelva eso, no se podrá avanzar en ningún aspecto.

Además, vecinos de El Marquesado confirmaron que los terrenos “cuentan con custodia policial desde que comenzó el conflicto a fines de marzo”.

El conflicto radicó en la preocupación por parte de los vecinos al enterarse que serían 100 familias las que se instalarían en los terrenos, ya que conviven con problemas en los servicios de luz y agua y eso provocaría un faltante de recursos aún peor. Luego, manifestaron que los terrenos pertenecían al Estado y eso provocó bronca entre los convivientes. En ese sentido, se contactaron con el intendente Guillermo Montenegro y con las autoridades pertinentes para asentar la denuncia.