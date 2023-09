17 de junio Día Nacional de los Trabajadores Desaparecidos en el Mar: “El primer paso…”

Después de haber tenido media sanción el proyecto de ley que busca declarar el 17 de junio como el Día Nacional de los Trabajadores Desaparecido en el Mar, en memoria de las víctimas del hundimiento del Repunte y de otras tragedias ocurridas en el mar, Gabriela Sánchez, hermana de Gustavo Sánchez, uno de los tripulantes fallecidos en el hundimiento, en conversación con “el Retrato…” manifestó que “siempre para todo camino hay que dar un primer paso y creemos que este es un gran primer paso”.

Gabriela Sánchez, hermana de Gustavo Sánchez, uno de los tripulantes fallecidos en el hundimiento, en diálogo con "el Retrato…" expresó que "se obtuvo media sanción al proyecto para declarar el 17 de junio como el día de los trabajadores desaparecidos y caídos en el mar. Este es un proyecto que lo venimos trabajando hace bastante tiempo, pasó por dos comisiones y salió aprobado".

“El trabajo ahora es que vaya a la Cámara de Senadores, que se apruebe y ya vamos a tener la ley”, indicó y confesó: “Para nosotros, esta ley es muy importante porque tiene que ver con la memoria” al mismo tiempo que comentó que, desde un principio, los familiares han trabajado en visibilizar la problemática de los hundimientos y en que no se piense “como algo que es natural que los barcos se hundan, sino que realmente hay un montón de problemas por detrás”.

En ese contexto, en conversación con “el Retrato…” sostuvo: “Ya en varias provincias existía esta conmemoración, pero al ser una fecha nacional se puede hacer en todos lados y eso es lo importante” y añadió: “Esto sirve para intentar lograr un cambio de paradigma, pero es una semillita muy pequeña, porque se necesita un cambio cultural: que los argentinos y argentinas comencemos a mirar el mar y a mirar el mar como parte del territorio y, una vez que tengamos esa mirada, pensar qué pasa ahí, qué pasa con los trabajadores, qué pasa con las empresas, quiénes son los que se quedan con el recurso y con la ganancia y qué pasa con la seguridad de ese trabajo”.

-¿Con esto alcanza?

-Por supuesto que no, quedan muchísimas cosas para trabajar. Ha bajado la incidencia de muerte en los hundimientos, pero sin embargo los últimos muertos han sido justamente porque se han caído de los barcos, no sabemos cómo ni en qué circunstancia. Ahora, nuestra lucha está para conseguir que los tripulantes tengan un dispositivo de localización para que en el caso de que caigan al mar, en el barco suene alguna alarma. Esto es algo que se tiene que hacer y no existe. Son luchas que hay que darlas y vamos para adelante con esto.

“Que en el barco suene esta alarma o se den cuenta de que alguien cayó y que, además, el dispositivo tenga algún tipo de sensor que los barcos alrededor también sepan que hay un hombre caído al agua, es muy importante por dos cuestiones: para salvarle la vida y, sino, para encontrar su cuerpo. Son dos cosas muy importantes, porque no es lo mismo ser un fallecido que un desaparecido en el mar”, apuntó.

En relación al estado de la causa, Sánchez explicó a “el Retrato…”: “Por un lado, va súper demasiado lenta, pero si la comparamos con otras causas llegado mucho más lejos que en otras causas en el tema de hundimiento. Es una sensación ambivalente, pero bueno esa es la realidad que tenemos”.