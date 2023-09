Raverta inauguró oficina de Anses en el Regional: “Estamos brindando respeto”

En el predio del Hospital Regional, la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, inauguró en Mar del Plata una nueva oficina del organismo ubicada en Juan B Justo 6701. En diálogo con “el Retrato…” sostuvo: “en estos tres años y medio de gestión inauguré 120 oficinas, pero dejé para el final la oficina de Mar del Plata”.

En este sentido, explicó que dejó el último para su ciudad porque: “primero, porque tenía que demostrar que cuando uno ocupa un lugar es para todos y para todas, y es para hacerse cargo de todas las provincias y de todas las municipalidades, pero que cuando uno quiere a su ciudad, cuando uno quiere al lugar donde vive, cuando uno respeta a sus vecinos y vecinas, merece que hagamos el mayor de los esfuerzos y por eso estamos en la oficina más linda de la Argentina inaugurándola hoy, acá en el predio del Regional, en el barrio Las Américas”.

Asimismo dijo: “Es para decirle a todos los vecinos y las vecinas de los barrios del oeste que se merecen respeto, respeto primero, y después los mismos servicios y la misma calidad de estado que cualquiera de los vecinos del centro. Eso es lo que estamos haciendo hoy acá, estamos brindando respeto”

“Es una forma de descentralizar, hay cinco oficinas de ANSES contando la de Batán en el distrito de General Pueyrredon, es una zona que cuando necesita hacer un trámite, un trámite en algún efector de la provincia de Buenos Aires, en alguna oficina de provincia o de nación o de la municipalidad, tiene que irse hasta el centro, así que para nosotros, la forma en que nosotros debemos brindar servicios a nuestra comunidad es haciendo que el Estado esté bien cerquita. En momentos donde se discute el rol del estado, bueno, quiénes amamos al Estado porque sentimos que es eso que está al servicio de los demás”, sostuvo Raverta

En este sentido agregó: “Si alguien necesita hacer un trámite de jubilacion, que tenga la oficina cerca. Si alguien, un chico o una chica tiene que hacer el trámite para una beca de PROGRESAR, que tenga su oficina cerca. Si un chico o una chica tiene sus papás desocupados y, obviamente, los papás necesitan garantizar un plato de comida, que tengan una oficina cerca para tramitar la Asignación Universal, bueno, aquí tienen un lugar cerquita, accesible, lindo, bello, porque si no se da esa injusticia de que las oficinas que están más lejos del centro son más feas. Bueno, no, la oficina más linda es la que está más lejos, es la que está en los barrios del oeste, es la que está acá, en el predio del Hospital Regional. Ese nuestro deseo”

Además, la funcionaria nacional dijo: “hay dos desafíos que tenemos en este organismo, que son desafíos que yo quiero llevar a la Municipalidad de General Pueyrredon. Primero, que los espacios sean espacios físicos de calidad, eso significa que nadie se sienta que lo atendemos en un lugar feo, desagradable, que tenga que esperar afuera, que se tenga que morir de frío, o que no esté en condiciones para estar a la altura de lo que necesita ese vecino. Y después que estén los trabajadores y trabajadoras formados en un fuerte sacrificio y esfuerzo de formación. Nuestros trabajadores rinden concursos, nuestros trabajadores estudian, nuestros trabajadores se preparan para que un vecino pueda entrar a ANSES e irse con el trámite resuelto, no que tenga que volver, no porque le falta un papel”

Mas adelante enfatizó “Que nuestros trabajadores sepan que siempre el vecino que viene es su familia, porque cada vez que nosotros ponemos en manos de un docente de una escuela a nuestros hijos y nuestras hijas, queremos que el docente ponga lo mejor. Cada vez que nosotros ponemos en manos de un médico nuestra salud y la salud de nuestros hijos, queremos que el médico ponga lo mejor. Bueno, nuestros trabajadores de ANSES tienen que saber que quien atraviesa la puerta de la oficina es una persona que quiere lo mismo que queremos cada uno cuando estamos en manos del otro, que es con mucha empatía, con mucho respeto, con mucho cariño, resolver los problemas que vienen a buscar a nuestras oficinas”.

EL ACTO DE INAUGURACIÓN

Finalmente, Raverta se refirió al acto de inaguración, donde hubo diferentes intervenciones artísticas y muchas escuelas estuvieron representadas por los abanderados y escoltas. “Yo creo que Mar del Plata se merece un horizonte, un futuro cercano en donde los chicos estén en la escuela y aprendan, los chicos estén en la escuela y sea una escuela de calidad, que esté bien de infraestructura, donde los padres y las madres tengan trabajo, donde quienes tienen 60, si son mujeres, 65 años, son varones, puedan tener una jubilación y estar tranquilos y disfrutar de eso que les quedó pendiente cuando tenían que trabajar y cuidar a su familia.”.

En este sentido agregó: “Yo creo que Mar del Plata, General Pueyrredon, se merece que eso pasen que estén los chicos felices, los grandes felices y los más grandes, los abuelos y las abuelas, los jubilados y las jubiladas también felices. Y para eso hay que mostrarlo, en este caso lo vamos a mostrar en un acto inaugural, con toda la potencialidad que tiene la ciudad.

El himno, entiendo según me dijo el jefe regional, Marcos Gutiérrez, lo van a interpretar jóvenes, adolescentes del Polivalente que tienen un ensamble. Bueno, tenemos una escuela de arte, de calidad, que hacen cosas maravillosas. Bueno, acá están. Tenemos vecinos y vecinas que se esfuerzan todos los días para salir adelante. Bueno, acá están. Tenemos abanderados y abanderadas, que son sus mejores promedios, son los mejores compañeros. Bueno, acá están. Esto es lo que queremos contarle a los marplatenses, que podemos reconocer el esfuerzo que hacen todos los días, todos los días de su vida para salir adelante y que queremos que haya un municipio, un estado que acompañe y reconozca ese esfuerzo todos los días”.

SOBRE EL NUEVO HOSPITAL REGIONAL

“El viernes pasado cuando el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el Gobernador Axel Kicillof lo anunciaron, empieza justamente la instancia de primero hacer el proyecto, ya está hecho en términos de arquitectura, está diseñado, después arreglar el suelo, después empezar a construir. Como todos sabemos, una obra de semejante infraestructura, una obra que tiene que estar a la altura de mejorar un hospital que tiene 62 años, o sea, una obra importante, es un hospital de alta complejidad, tripartito, Municipalidad, Provincia y Nación, es decir una obra que esté a la altura de quienes tienen una consecuencia severa en relación a una patología, puedan encontrar un lugar que esté profundamente al alcance de lo que necesitan. Es una obra muy importante, recién obviamente la anunciamos, mostramos el proyecto y de ahora en adelante el caminito que sigue para cualquier obra de infraestructura que justamente tiene por objetivo resolver un problema grande. A mí me gusta decir que a los problemas grandes, soluciones grandes. Hace 62 años que está el Hospital Regional brindando un servicio que a muchos, muchos bonaerenses les ha salvado la vida, pero sabemos que no está en condiciones. Bueno, ahora vamos a hacer un hospital que esté en condiciones de seguir salvando vidas, de seguir curando vecinos y vecinas, pero sobre todo a las cosas que esté a la altura de las expectativas de cada persona que viene a atenderse acá.

Finalmente, al viejo HIGA dijo: “van a quedar los dos complementarios. La verdad es que las especialidades más blandas, quiere decir las que de menor intensidad van a quedar en el Hospital Regional. El Hospital Regional en la infraestructura que ya conocemos van a quedar en modo consultorios, mientras que las cuestiones de alta complejidad, quirófanos y demás, van a quedar en el nuevo hospital”, cerró.