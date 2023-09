Hugo Flombaum y las alternativas de Mar del Plata para ser una Ciudad Verde

En el marco de la jornada que se llevó adelante este viernes sobre “Tendencias y Desafíos de la generación distribuida”, que fue declarada de “interés” por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, Hugo Flombaum, presidente de SOLYDAR SA y expresidente del ESEBA SA, que participó del ciclo de charlas, en conversación con “el Retrato…” manifestó que “la provincia de Buenos Aires está viviendo hace muchos años un proceso de retroceso enorme en el tema energético”. A su vez, apuntó: “La energía en el mundo es cada vez más barata, pero la Argentina no tiene ninguna relación de costos con lo que pagamos”.

Cabe destacar que este viernes a partir de las 09:30 se llevó adelante una jornada, con entrada libre y gratuita, en el salón de usos múltiples de la sede de 20 de septiembre 716 del Colegio de Ingenieros Distrito II de Mar del Plata de la cual participarán reconocidos profesionales que disertarán sobre “Tendencias y Desafíos de la generación distribuida”.

En tal sentido, Hugo Flombaum, presidente de SOLYDAR SA y expresidente del ESEBA SA, que cerró el ciclo de charlas y debates de la jornada realiza este viernes, exponiendo sobre el tema “Mar del Plata, Alternativas para ser una Ciudad Verde”

“La energía es un insumo como si fuera la leche o cualquier otro. Cuando los gobiernos quieren utilizar las cosas que tienen un costo, para otros objetivos que no tienen que ver con el objeto en sí mismo, se distorsionan las cosas”, sostuvo y agregó: “La energía es una cosa que vale y que tiene un costo”.

Asimismo, el distinguido profesional remarcó que “uno no puede beneficiarse en función que otro se lo pague” y comentó que “hay que diferenciar la energía en sí misma, con quien la administre” al mismo tiempo que detalló: “La energía eléctrica nació de cada pueblo, de iniciativas locales. Después, vinieron las grandes generadoras y redes, lo cual ha hecho que el usuario y la energía sean dos cosas que estuvieran distanciadas. En el fondo, sin embargo, el usuario sigue siendo el objeto de todo esto”.

-¿Es cara la energía actualmente en el mundo?

-La energía en el mundo es cada vez más barata, pero la Argentina no tiene ninguna relación de costos con lo que pagamos. Han utilizado la energía eléctrica para distribuir renta. En los últimos 20 años dijeron que iban a pagar la renta de energía para que la plata se ponga en otra cosa. Están distribuyendo los gastos de la gente, donde el que sufrió es el sector energético. Eso, ha traído varias consecuencias: el usuario ha perdido la relación con el medidor, porque como no es un gasto muy importante no lo controla mientras que, por otro lado, el desarrollo del negocio de la energía se ha contenido a la economía que maneja.

“La energía renovable vuelve a reencontrar al usuario con la producción de la energía, como ser los molinos –eólica- y paneles solares. Esto es la salida, ya que hay un acuerdo firmado con casi todos los países del mundo que en 2050 hay 0 emisión de carbono, lo cual significa: todo energía renovable en sus distintas formas”, expuso y agregó: “Estamos utilizando los recursos que tenemos” al mismo tiempo que se refirió a lo que viene y adelantó que hay muchas cuestiones que dependen de los gobiernos que tengamos en un futuro.