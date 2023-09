Vecinos  de Bosque Alegre: El incendio en primera persona y los robos que sufrieron

Momentos de tensión y angustia vivieron los vecinos de Bosque Grande por el magnate incendio que se produjo el miércoles pasadas las 18 horas en Juan B Justo entre Uruguay y Marconi. “el Retrato…” , recorrió el lugar durante la mañana del jueves y en diálogo con vecinos lindante a la manzana incendiada narraron lo vivido.

Roberto, sostuvo: “ Empezó a salir humo, lo vi y dije “qué raro que es esto”. Y vengo a ver, y salió uno de los chicos y dice que se fue al depósito y vio algo de humo ahi adentro. Y no lo pudieron parar. No lo pudieron parar. Un desastre, un desastre. Estuve con una vecina acá que tiene la casita ahí atrás. Se descompensó. Claro, si tenían la llama a fuera de la casa. En la pared la tenía ¿sabés qué desesperación?. Terrible. Y ahora todavía hay humo y hay fuego. Es terrible. Un desastre”.

“Ahora ya se barrieron dos galpones. Había una fábrica de cajones de plástico para pescado. Al lado había química, o sea, productos de limpieza y todo eso. Agarró, agarró todo eso. Es impresionante la gente que trabajó, los bomberos fueron los últimos en llegar igual, pero por lo menos no hubo desgracias. Yo no tuve miedo porque vivo en la otra manzana, lo miré de lejos”, sentenció el vecino mientras observaba con pesar el trabajo de los bomberos aún presentes en el lugar,

Por otro lado, otra vecina Luciana dijo: “ fue un realmente un desastre porque fue muy muy impresionante, las llamas muy intensas, la gente desesperada evacuaron un asilo de ancianos que por suerte la casa no se quemó, pero bueno la verdad que fue algo que nunca nunca esperábamos ver. La verdad es que no te puedo decir con otras palabras, todavía sigue el fuego, no lo pueden terminar de apagar”.

Asimismo agregó: “A raíz de esto hubo también asaltos han robado autos, han robado a gente, así que ya la gente no respeta nada ni siquiera la angustia del vecino, del propietario de la casa que agarra lo la poca pertenencia que tenga y se muda a la casa de otro vecino como nos pasó con en la casa de mi suegra, que trajeron cosas de otra casa para meter por si se les prendía la fuego la propiedad”.

“Mi suegra vive en la esquina, así que también estábamos pendiente de que el viento no viniera para este lado, que el fuego no agarre los árboles. Tuvimos mucho miedo, miedo por la gente miedo, por las casas que son casas de añares. La gente que vive hace muchos años acá en el barrio somos todos ya añejos. Es muy lamentable”, manifestó la vecina.

Finalmente, Luciana dijo: “Los bomberos estuvieron muy atentos, cortaron enseguida las calles la policía, enseguida vinieron los bomberos. No alcanzaba la cantidad de agua porque no podían abrir la boca de agua de allá de la esquina, entonces tuvieron que venir camiones con agua pero es un accionar rápido, muy intenso. Están trabajando todavía los bomberos y van a seguir, lo mismo que la cruz roja, las ambulancias por si la gente se descomponía. La verdad es que el accionar fue perfecto”, sentenció.