Gonçalvez: “En esta Municipalidad, la siniestralidad y la política no se mezclan”  

Rodrigo Gonçalves, es el titular de Defensa Civil, el área municipal que da respuesta frente a las emergencias. Desde el minuto cero, el funcionario estrella, estuvo presente junto a su equipo de trabajo en el incendio que se desató en Juan B. Justo entre Marconi y Uruguay. Tras 15 horas de trabajo continúo, dialogó con “el Retrato…” y destacó la importancia del trabajo en equipo y la preparación para este tipo de emergencias: “estamos hablando de una manzana que tiene aproximadamente unos 6.500 metros siniestrados”.

“Son casi 15 horas continuas de trabajo, quizás uno es el que habla, pero muchos desde el anonimato están a la par de uno trabajando desde el comienzo. Datos satisfactorios, por el momento en este este tipo de operativo que nos interpela cuando pasan este tipo de eventos, donde tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria, sabiendo cada uno lo que debe hacer y abriendo programados este tipo de acciones con antelación, capacitándonos en conjunto para enfrentarnos a estas eventualidades. La verdad que desde ese lugar satisfactorio, que no hay heridos, que no hay gente con ningún daño, ni civiles, ni los propios bomberos. No me quiero adelantar ahí porque todavía hay situaciones de riesgo que estamos viviendo en menos proporción que las de ayer o la de hoy a la madrugada”, sostuvo Gonçalves.

En este sentido, el responsable de Defensa Civil agregó: “Desde el punto de vista siniestral, hay daños materiales muy importantes y un trabajo que más allá de las 15 horas va a prevalecer, permanecer y nos queda mucho por delante todavía”.

Asimismo, en relación a los evacuados dijo: “En un momento fue evacuada toda la totalidad de la manzana en cuestión, estamos hablando de una manzana que tiene aproximadamente unos 6.500 metros siniestrados. Tiene un hogar de abuelos que fue evacuado, que tiene daños importantes estructurales, un taller que tiene daños importantes estructurales, los daños propios de lo que son estos tres depósitos. Después el resto de la manzana, por cuestiones de suerte, digo de suerte porque el viento soplaba en una dirección donde generó que no se afectarán tanto algunos domicilios, y si se afectarán estos que ya de a poquito ahí se está normalizando el servicio de gas, el servicio de luz, para, de alguna manera, llevarle normalidad. Y después la manzana lindera que también en un momento nos preocupaban, que producto de esta respuesta rápida se pudo contener el siniestro y no se vieron afectados, pero era una posibilidad y era una posibilidad, te diría, que hubiese sido muy negativa”.

En relación a la preocupación por el incendio de los árboles de la manzana contigua dijo: “muchos árboles y ese recurso natural le daba continuidad a las llamas y esa continuidad ya después agarraba lo estructural. Lo que en incendio forestal se llama un incendio interfase, nada más que acá al revés, en el forestal se da de la vegetación a las estructuras, en este caso hubiese sido de la estructura a lo vegetal y de lo vegetal o natural a las estructuras. Bueno, eso no pasó”.

“Valorar a la Cruz Roja, por supuesto, pero también a Ciageser S.A, que es una empresa que no está destinada a esto, a Gustavo Materia, que lo llamé cuando venía en camino y proporcionó entre 50 y 60 mil litros de agua que estuvieron durante toda la madrugada, hasta hace un ratito, destinados a ese lugar que estamos hablando para poder contener y abastecer a los bomberos de forma permanente para poder atacar el siniestro. Tuvimos tres horas conteniéndolo, tal vez menos, dos horas, y cuando tuvimos el agua lo atacamos.Ahí cambió un poco la realidad y cambió esta posibilidad que digo en la manzana siguiente.

“Trabajaron nueve dotaciones en total, más una dotación de la Dirección de Riegos Especiales, una gran presencia y valorada presencia de la Policía de la Provincia necesaria para contener a la gente, para generar los perímetros. La policía siempre la vemos ahí con cuestiones delictivas, bueno, también en los siniestros ayudan y mucho, y mucho, igual que las empresas, los organismos municipales que te menciono, Vialidad, EMSUR, Obras Sanitarias, Tránsito, quizás soy injusto porque es probable que me olvide de alguien y no quiero ser injusto con eso, pero bueno, mucha gente, desde el anonimato vuelvo a arrepentir, uno es la voz o la cara visible, pero hay mucha gente que por vocación de servicio está trabajando hace 15 horas y lo va a seguir haciendo las próximas horas hasta que sepamos y estemos tranquilos que esto ya está contenido”.

Respecto al lugar donde se originó el fuego, Gonçalves, dijo: “quiero ser lógico y sensato. Hay información que no manejo porque mucho se dijo si estaba o no habilitado. Lo que acopiaba era inflamable, altamente inflamable. La propagación fue rápida. Si está habilitado o no está habilitado, el Estado es un auxiliar de la justicia, hay una Fiscalía actuante, por lo cual somos auxiliares, tenemos que acercar y entiendo que paralelamente a nuestro trabajo administrativamente se están acercando toda la documentación que se requiera porque acá hay daños y perjuicios grandes y tienen que deslindarse las responsabilidades. Lo que sí les puedo decir es que con una propagación rápida, sería imposible llegar a saber cómo empezó, por el destrozo y el daño que se hizo y por la remoción que estamos haciendo, pero bueno, indudablemente hay mucha gente y hay muchos testigos que pueden proporcionar alguna información que lleve a esto a identificarlo y a deslindar la responsabilidad que le quepan a cada uno”.

¿Qué se está haciendo y cuáles son los pasos a seguir? ¿Hasta cuándo?

“Se está removiendo parte de la estructura, porque todos estos galpones y las chapas sirven de impermeabilizante para el fuego, le da temperatura en superficie, se tapa, tiras agua y la agua escurre y no llega al lugar donde debemos llegar. Entonces las máquinas limpian, y eso nos permite hacer la remoción, llegan al foco, pero es un trabajo lento. Yo creo que vamos a estar unas cuantas horas más y también creería que los focos se van a continuar algunos días. Por ahí se va la guardia de cenizas, se van los bomberos, pero las llamas van a ser permanentes, porque los focos van a empezar a revivarse”

En relación a la cantidad de vecinos que estaban en los alrededores del incendio durante la noche de ayer, Gonçalves manifestó: “Hay algunas cuestiones ahí. La solidaridad, bien entendida, es aceptada; pero la solidaridad genuina, no controlada, te ponen en un riesgo absurdo y eso fue un poco lo que pasó. Y ahí tenés la otra, el que se viste solidario y en realidad quiere robar. Y eso también pasó ayer. Entonces, bueno, es difícil contenerlo. Yo te diría que lo más difícil de un evento de estos es la gente, esos 30 o 40 minutos. Pero no la gente mal hablado, digo, mal por la gente, porque por ahí lo hacen de una manera que quieren ayudar, pero a veces entorpece. Entonces hay que entender que cuando hay una emergencia de este tipo y hay referentes ya sea del Estado Municipal, de la Fuerza de Seguridad, más vale alejarse que acercarse. Sino, ponen riesgo su vida, ponen riesgo a los respondedores, nos quita la atención de lo que tenemos que hacer para poder, de alguna manera, cuidar esa situación. Se vivieron horas de caos, lamentablemente es así, pero estaría bueno alguna vez poder llegar a la gente y entender que cuando pasan estas cosas nos tenemos que alejar, no nos tenemos que acercar, salvo los entendidos o salvo quienes trabajamos, que tenemos los seguros pertinentes para hacer este tipo de trabajo”, manifestó el funcionario.

¿Hay peligro de derrumbe en la manzana?

Sí, hay algunas estructuras dentro del pulmón de la manzana que tienen peligro de derrumbe. No así lo que había cerca de la vía pública, que es lo que sacamos durante toda la madrugada, pero algo puede cambiar todavía. Hay varias variables de este sentido que estamos hablando. Está todo controlado, no se va a propagar, puede haber alguna eventualidad y seguramente van a haber algunas estructuras que en el ámbito privado van a tener que empezar a responder, hacer algún cateo para saber si fueron o no perjudicadas. Lo que está visiblemente perjudicado lo vamos a atacar en las próximas horas.

Consultado sobre el accionar para que un siniestro así, en una zona de galpones, no vuelva a suceder, Gonçalves dijo: “Habría que evaluar después si estaba habilitado, si la habilitación que tenía le permitía tener el material que tenía, si el material estaba acopiado como debe acopiarse, si tenían responsables de seguridad y higiene, que les pudiera dar todas las normas de seguridad. Hay muchas cosas, por supuesto, que cuando tenemos un poco ignio con todo este material, propaga rápidamente y genera los destrozo que vemos acá. Después hay que ver si lo cumplieron o clandestinamente estaban trabajando de una manera que no está normada y que genera todo lo que genera. La recomendación para dueños de otros depósitos o lugares así es que estén en regla y que aparte que entiendan que si en este caso no están en regla y se determina que hubo un acopio ilegítimo, que no estaban habilitados, acá porque no tuvimos daño físico ni gente muerta, pero una persona que hace eso para ganar un peso más termina preso después. Puede termina siendo un asesino, entonces, no es todo tan liviano en la vida. Después vamos a ver qué determina la Justicia en lo que pueda determinar en base a la investigación. Pero podemos perjudicar a mucha gente quizás sin quererlo, obviamente sin quererlo, pero es un material muy inflamable, rápida propagación, más todo lo que tiene que ver con la estructura.

Finalmente, Gonçalves, se refirió a la importancia de tener un equipo preparado para dar respuesta: “ Guillermo, empieza la gestión y a los 5 días hubo un gran incendio. Yo valoro mucho al Intendente porque siempre nos ha acompañado y demás. Lo importante es tener un equipo de respuesta que no sea político, porque esto tiene que permanecer y prevalecer. Esto es un trabajo de muchos años y, por supuesto, necesitamos que el Ejecutivo acompañe, y acompaña, el Intendente estuvo ayer acá y está permanentemente, pero necesitamos que esto sea una consecuencia de años de trabajo. Y eso es un poco lo que está pasando, estuvimos acá trabajando el SAME municipal y el CIIE provincial, es lo que tiene que ver con los sanitarios. Bomberos y policías de la provincia. Pero en la Municipalidad, en la siniestralidad, la política no se mezcla. Mar del Plata es un claro ejemplo y es los municipios mejor vistos en ese sentido y uno se siente orgulloso con todo esto. Estamos en la carpa de la Cruz Roja, son voluntarios, no cobran nada y hace 15 horas que van a la pared trabajando con nosotros”, sentenció el funcionario, emocionado.