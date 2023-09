Martín Ferlauto: El lugar donde se produjo el incendio tenía la habilitación en regla

El Secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, estuvo presente durante la mañana del jueves en el incendio que arrasó con casi 7000 metros cuadrados en Juan B Justo, entre Marconi y Uruguay. En diálogo con “el Retrato…” se refirió a los robos que hubo durante la madrugada en la zona, y cómo se trabajó desde el Municipio en el lugar.

“No tenemos por ahora ninguna denuncia. El titular de la comisaría estuvo ayer, desde el primer momento, con el dueño del lugar que se incendió. Por el momento no hay denuncias” sostuvo el Secretario de Seguridad y agregó: “En general, mi evaluación sobre el operativo es muy buena. Es emocionante ver realmente cómo trabajan las áreas de la emergencia. Defensa Civil, los bomberos, que son los que están más cerca del foco, y que ayer las llamas alcanzaban varios metros de altura y arriesgaron toda su integridad física de una manera bastante notable, desde mi punto de vista. Está bien que hay una preparación previa, hay un profesionalismo, hay un entrenamiento, pero igual hay también una valentía que es para destacar”.

En este sentido, Ferlauto, agregó: “El operativo fue enorme, muy grande, de mucha cantidad de policías, 150 en toda la zona, tratando de evitar sobre todo el acercamiento de vehículos y de peatones al lugar. Tránsito también estuvo colaborando con los cortes. La Patrulla Municipal, que junto con la policía estuvieron recorriendo toda la zona. El EMVIALy el EMSUR, que aportaron maquinaria para producir los desmoronamientos de las paredes, que ahora están en una etapa de remoción y de enfriamiento. El personal también de Desarrollo Social, de asistencia a la víctima, estuvo tratando de contener algunas situaciones de mucha angustia, de mucha zozobra, que vivieron algunos vecinos también de la zona. El SAME, que afortunadamente tuvimos una sola persona atendida en toda la noche, precisamente por una situación de pánico”.

Asimismo, dijo: “ahora estamos en una etapa que también es compleja, que es el enfriado y la remoción de los escombros, y después todo el trabajo pericial que se va a desarrollar a posteriori”.

Consultado sobre las prevenciones que los dueños de los galpones o lugares de acopio deben realizar para que este tipo de siniestros no sucedan, sostuvo: “para eso hay que esperar el resultado de la pericia, hay que ver por qué ocurrió lo que ocurrió, y eso eventualmente definirá si es accidental o no. No estoy todavía en condiciones de hacer un análisis profundo sobre la situación, estando todavía realizando tareas de enfriado y de remoción. Hay que dejar que los bomberos trabajen, que hagan la pericia, y después, en todo caso, se pueda hacer alguna conclusión de esas características. Respecto a la legalidad o no de la habilitación”.

En relación a la habilitación del lugar, dijo: ”Dentro de los funcionarios que estaba ayer estaba el subsecretario de Inspección General, estaba habilitado el lugar donde se produjo el incendio, no así el local contiguo que tenía todavía el cartel de Mar del Plásticos, que precisamente por denuncias de vecinos no se le dio la habilitación en el año 2020, pero insisto, el lugar donde se produjo el incendio tenía la habilitación en condiciones”.

Finalmente, sostuvo: “El Intendente fue el segundo funcionario que llegó, el primero fue el Director General de Tránsito, estuvo enseguida acá, yo también llegué a los 15 minutos, me reuní con él, también arribó el Director de Defensa Civil, Rodrigo Goncalvez, el Director de la Emergencia es el Director de Defensa Civil, por lo tanto, nosotros somos los que definimos, tomamos las decisiones políticas, pero las decisiones operativas las toma él y nosotros nos subordinamos a lo que él fue indicando, diseñamos los cortes para evitar el ingreso a la zona del incendio por parte de peatones o de vehículos, y después las decisiones que tienen que ver con el incendio y las demás decisiones operativas las tomó él. Obviamente que estamos muy en contacto, todavía lo estamos, estuvimos toda la noche hablando, todavía aquí hay personas, funcionarios que están sin pegar un ojo en toda la noche, y seguiremos estando hasta que por lo menos las tareas de enfriado y remoción culminen, que seguramente van a tardar algunas horas más”, sentenció.