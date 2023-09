Continúan trabajando para controlar los efectos del incendio en Juan B. Justo y Uruguay

Interviene personal de Defensa Civil, Bomberos, SAME, UTOI, Policía, Patrulla Municipal, Asistencia a la Víctima, EMSUR y el EMVIAL, entre otras áreas. No hubo heridos y desde el municipio se piden no transitar por la zona, ya que las tareas continuarán durante las próximas horas.

En virtud del incendio que se desató este miércoles por la tarde en galpones ubicados en la avenida Juan B. Justo y Uruguay, el Municipio -a través de Defensa Civil- trazó un balance de lo actuado hasta el momento.

Las llamas se iniciaron en un depósito mayorista con distribución de artículos de bazar, descartables, de limpieza, perfumería y de secadoras y lavadoras industriales. Intervino personal de Defensa Civil, Bomberos, SAME, UTOI, Policía, Patrulla Municipal, Asistencia a la Víctima, EMSUR y el EMVIAL, para trabajar en el lugar y dar contención a los presentes.

Al respecto, Rodrigo Goncálvez, Director de Defensa Civil, señaló: “Ya con más de 13 horas pasadas del evento podemos resumir algunas cuestiones que empiezan a tener cierta claridad. La luz del día nos permite -de alguna manera- ver algunas cuestiones que la nocturnidad no nos permitía. Hicimos demoliciones controladas con personal del EMVIAL en gran parte de la estructura para darle cobertura y seguridad a los bomberos que atacaron las llamas durante toda la madrugada. Estamos en un periodo de evaluaciones estructurales”, agregó.

En ese sentido, el funcionario destacó “el incesante trabajo interdisciplinario de muchas áreas, de muchas empresas prestadoras de servicios y otras que colaboraron puntualmente, el apoyo de la Cruz Roja y todas las áreas municipales que acá se hicieron presentes para poner sus recursos y ese grano de arena que necesitamos en un evento de esta naturaleza.

“Se sigue trabajando y se lo seguirá haciendo en las próximas horas. No tenemos gente herida, sí tenemos daños materiales. En las próximas horas vamos a dar más claridad en algunas cuestiones, pero por el momento hay que estar expectantes. El riesgo sigue estando. En menor medida, pero sigue estando. Y los vecinos necesitan volver a la normalidad. Pedimos no transitar por esta zona, por Juan B. Justo entre Jara y Teodoro Bronzini tenemos restricciones de tránsito considerables que permanecerán en las próximas horas”, concluyó el titular de defensa Civil.