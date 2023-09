Un día para recordar a los héroes del ARA San Juan y victimas del Repunte

“Esto llevó mucho tiempo, un trabajo de muchos años“, sostuvo en Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes fallecidos, quien expresó su deseo de que “el trámite sea aprobado rápido en el Senado y no pase al año próximo”. La norma establece el 15 de noviembre como el “Día Nacional por la memoria de los 44 héroes del Submarino ARA San Juan”.

La aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que instituye el 15 de noviembre de cada año como el “Día Nacional por la memoria de los 44 héroes del Submarino ARA San Juan” fue celebrada por Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes fallecidos, quien expresó su deseo de que “el trámite sea aprobado rápido en el Senado y no pase al año próximo”.

“Fue una noticia inesperada, la verdad yo creía que ya no iba a salir, después de tanta lucha, porque esto llevó mucho tiempo, un trabajo de muchos años“, dijo Tagliapietra .

El martes, tras la aprobación de la media sanción en Diputados del proyecto que modifica el Impuesto a las Ganancias e impulsa la creación de nuevas universidades, se aprobaron también otras iniciativas como la de instituir el 15 de noviembre de cada año como el Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan.

“Ojalá que ahora el Senado tramite rápido el proyecto y no tengamos que esperar al año próximo. Esperamos que en el Senado tomen el tema con el mismo compromiso porque es algo muy positivo en torno a la memoria”, añadió Tagliapietra.

El papá de Alejandro, quien tenía 27 años al momento de la desaparición del buque –el 15 de noviembre de 2017– añadió en diálogo con esta agencia que “es fundamental recordarlos porque si bien había una resolución de hace algunos años que hablaba del tratamiento del tema en las escuelas, a veces se cumplía y otras no”.

“Esto le dará otro marco para que puedan ser recordarlos, y formalmente homenajeados. Nunca pedimos más que eso los familiares: memoria, verdad y justicia“, apuntó.

El proyecto sostiene en su artículo 1: “Institúyase el día 15 de noviembre de cada año como Día Nacional por la memoria de los 44 héroes del Submarino Ara San Juan”.

En el segundo artículo precisa que durante ese día, “el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la autoridad de aplicación que determine, promoverá la realización de acciones y actividades conmemorativas”.

El 15 de noviembre de 2017 desapareció del radar el ARA San Juan con 44 tripulantes a bordo, quienes perdieron la vida tras sucumbir el navío cerca de Golfo San Jorge.

Los restos del buque no fueron encontrados hasta 368 días después de iniciada la búsqueda.

Otros “días nacionales” que se aprobaron

El martes también obtuvo media sanción el proyecto para declarar al 17 de junio como el Día Nacional de los Trabajadores Desaparecidos en el Mar, en memoria de las víctimas del hundimiento del buque Repunte y de todas las víctimas de tragedias mientras desarrollaban sus actividades laborales embarcados.

También se aprobaron otras iniciativas como la reafirmación y defensa de los derechos soberanos del Mar Argentino; el 4 de agosto de cada año como “Día de los Derechos de Soberanía sobre la Plataforma Continental“; y el 31 de octubre de cada año como el “Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes”.