Marcos Gutiérrez brindó detalles del crédito de hasta $ 400.000 de Anses

El jefe de la Regional Bonaerense II de la Anses, Marcos Gutiérrez, en diálogo con “el Retrato…” destacó la nueva línea de crédito de hasta $400.000 para trabajadores en relación de dependencia de todo el país destinado a consumos con tarjeta de crédito y con interés bonificado a devolver en 24, 36 o 48 cuotas, la cual fue anunciada en los últimos días por el Ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta.

Cabe destacar que unos 4 millones de personas se encuentran en condiciones de acceder a esos montos destinados a consumos con tarjeta de crédito y con interés bonificado. “Es una línea de créditos que está destinada a trabajadores con ingresos de hasta 700 mil 875 pesos”, indicó y comentó que la solicitud se puede hacer desde este lunes en forma virtual, a través de la página de la Anses, sin fecha límite.

En tal sentido, Gutiérrez remarcó que este lunes comenzaron a recibir de manera virtual, a través de la web del organismo, una cantidad muy importante de solicitudes y consultas para acceder a esta línea de crédito. “Muchos vinieron presencialmente a informarse también sobre este beneficio. Les explicamos sobre los requisitos y el trámite que tienen que hacer, que comienza de manera online”, precisó.

En relación a los requisitos que se exigen para poder acceder al mismo, Gutiérrez enumeró los siguientes: residir en la Argentina en forma permanente, tener una antigüedad en tu trabajo no menor a 6 meses, ser trabajadora o trabajador en relación de dependencia aportante al SIPA, tu sueldo no debe ser mayor a los $700.875 mensuales, ser titular de una tarjeta de crédito del banco donde cobrás tu sueldo, lo cual significa que esta medida no alcanza a tarjetas de crédito no bancarias expedidas por entidades financieras, ser mayor de 18 años y no alcanzar la edad jubilatoria al momento de cancelación total del crédito, no superar la situación 2 de la Central de Deudores del BCRA, no ser titular de una jubilación o pensión y no ser trabajadora o trabajador eventual, discontinuo, de temporada o de casas particulares. “Este crédito tiene una tasa anual subsidiada por el estado, que se puede resolver en 24, 36 o 48 cuotas”, expuso.

En ese contexto, Gutiérrez remarcó que dicho beneficio le va a permitir a las familias saldar deudas con tarjetas de créditos. “No se puede usar el crédito para comprar moneda extranjera, no se puede realizar tampoco plazos fijos ni retirarlo en efectivo”, aclaró el titular de la Anses.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre la cantidad de solicitudes recibidas este lunes, respondió que, por el momento, no tienen precisiones. “El sistema en la primera etapa evalúa a los solicitantes sobre si les corresponde, o no, acceder al crédito. Una vez analizado esto, se tarda unas 36 horas en poder obtener y cruzar estos datos. Luego de ello, hay que volver a ingresar a la página, que va a otorgar un código alfanumérico, que le va a permitir a la persona poder dirigirse a cualquier oficina de Anses y en 4 minutos está cerrado el crédito mientras que en unas 72 horas se deposita el dinero”, detalló.