Mapeo de Problemáticas Sociales declarado de Interes

El Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declaró “de interés” el “Mapeo de Problemáticas Sociales con Perspectiva de Género: El Protagonismo de mujeres y disidencias hacia la construcción de derechos en el Partido de General Pueyrredon”. Lo destacó “por su contribución a la identificación espacial de las problemáticas que cotidianamente atraviesan quienes habitan los barrios populares de Mar del Plata y Batán desde una perspectiva de género”.

El acto de reconocimiento se llevó a cabo hoy, viernes 15 de septiembre, en el recinto de sesiones, a instancias de Paula Mantero (AM).

Asistieron representantes de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Centro de Investigaciones Geográficas de la Facultad de Ciencias Humanas y el Laboratorio de Innovación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN).

En primer término, Mantero dio la bienvenida: “Estamos entre conocidos reconociendo a un proyecto que consideramos muy importante, promovido por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNMdP. En estos tiempos se valora la contribución de la Universidad y su aporte para pensar y proyectar políticas públicas en beneficio de la comunidad, siempre apuntalando los vínculos comunitarios en redes”.

Por su parte, la decana de la facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la UNMdP, Norma Peralta, dijo: “Hoy es un día intenso y complejo en referencia este reconocimiento, que no es menor. El proyecto es ambicioso, porque no recorre un camino unidimensional. Es una herramienta para los profesionales sobre cómo se trabajan los territorios con mirada social y perspectiva de género. Tiene un sentido amplio. Estoy llena de orgullo de que la Universidad se acerca a lo cotidiano para brindar equidad y accesibilidad, que este proyecto lo hace tangible”.