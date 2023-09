Maxi Abad continúa de gira junto a Patricia Bullrich camino hacia la Presidencia

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, completó su segundo día de gira por el interior de la Provincia de Buenos Aires visitando las localidades de Punta del Indio y Bahía Blanca durante la tarde de este sábado.

Bullrich estuvo acompañada por el candidato a gobernador, Néstor Grindetti, el candidato a senador nacional Maximiliano Abad y los diputados nacionales Diego Santilli y José Luis Espert. Junto a ellos estuvieron el intendente bahiense Héctor Gay y la candidata a intendenta Nidia Moirano.

“El 22 de octubre tenemos la oportunidad de sacar al kirchnerismo para siempre”, sostuvo Bullrich ante vecinos de Bahía Blanca. “No queremos más una economía que expropie el trabajo de los argentinos todos los días. Estamos en una situación en la que la inflación llegó a niveles insoportables y la misma persona que es ministro de Economía y candidato a presidente por el kirchnerismo, Sergio Massa, está destruyendo el país y llevándolo a una hiperinflación. Están sacando la plata a 46 millones de argentinos. Tenemos que dar vuelta este régimen y eso lo puede hacer una sola fuerza política: Juntos por el Cambio”.



“Recién vi la propaganda del candidato oficialista donde dice que lo llamaron para arreglar el país y dije: ¡no se puede ser tan caradura, porque llegó con una inflación del 70% y ahora está volando por los aires!”.

“Queremos a la gente de bien, a los que han luchado 20 años contra el kirchnerismo. No puede ser que venga uno solito y le diga Barrionuevo ´vas a ser el nuevo presidente´. Acá hay una fuerza con liderazgo claro, sabemos cómo vamos a sacar a la Argentina del pozo, tenemos coraje para enfrentar a los que nos amenazan, le decimos a Moyano ´con nosotros no porque vas en cana´”.

La pelea bonaerense

La candidata a Presidenta no dejó pasar la oportunidad de recordar que Axel Kicillof, como ministro de Economía de Cristina Kirchner, fue al Congreso a decir que YPF valía un peso. “Le dije desde mi banca que estaban confiscando YPF y que lo pagaríamos caro. Hoy debemos pagar 16 mil millones de dólares. ¿Vamos a elegir a un gobernador que fundió a la Argentina en 16 mil millones de dólares?”, afirmó Bullrich.

En tanto, el candidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti, sostuvo: “El kirchnerismo durante 20 años mancilló valores de la democracia, de la Republica, del trabajo, del esfuerzo, de la familia. Por eso tenemos que sacarlos, porque son los responsables”.