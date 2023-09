La donación de órganos y los trasplantes aumentaron en Mar del Plata en casi un 40%

En el marco de la distintas actividades que se encuentran llevando adelante para concientizar a la población sobre la importancia que tiene la donación de órganos, el presidente de la Fundación Mar del Plata Trasplante , Diego Fernández, en conversación con “el Retrato…” destacó que en Mar del Plata se aumentaron los trasplantes y la donación de órganos en un 30 o 40% aproximadamente. A su vez, comentó que el trasplante renal y hepático son los más realizados en la ciudad.

El presidente de la Fundación Mar del Plata Trasplante , Diego Fernández, en conversación con “el Retrato…” recordó la situación que han tenido que atravesar en la pandemia y destacó el crecimiento que ha tenido la donación de órganos en Mar del Plata como así también dio detalles de los números de trasplantes realizados y de lo que se viene.

“Mar del Plata y toda la ciudad del país van al ritmo de lo que sucede a nivel nación del todo el territorio argentino. La realidad es que durante la pandemia los números, incluso, cayeron a 0% en un momento y, luego, lentamente, después de un mes, el 1 de abril Mar del Plata fue el primer centro que hizo el primer trasplante intrapandémico, que rompió un poco la regla”, explicó el reconocido profesional.

“Fuimos el grupo que hizo el primer trasplante hepático intrapandemia”

En tal sentido, Fernández recordó que, si bien no sabían qué iba a suceder, “se empezaron a hacer trasplantes a partir de ahí nuevamente, ello después de una pausa o del parate total que había ocasionado la incertidumbre de no saber qué era lo que pasaba” y subrayó: “Fuimos el grupo que hizo el primer trasplante hepático intrapandemia”.

Así, detalló que, luego, se iniciaron los trasplantes hepáticos, los renales y se comenzó “muy despacito” en todo el país a volver a hacer trasplantes en el proceso de la pandemia. “Luego de eso los números que venían muy muy bien acompañado por la ley Justina habían caído nuevamente a 0”, recordó.

“Veníamos de los mejores números de la historia de donación trasplante en Argentina a la fase de 2020 que fue muy lento. Luego, en la de 2021-2022 fue un proceso de recuperación, a través de los números, de la donación de órganos”, indicó.

Los trasplantes más comunes en Mar del Plata: El renal y el hepático

Seguidamente, destacó que, en Mar del Plata, hace muchos años, se aumentaron muchísimo los trasplantes y la donación de órganos, en un 30 o 40% aproximadamente. “Ha aumentado el trasplante renal que se hace en Mar del Plata hace muchos años”, afirmó y agregó que también se hacen entre 5 y 10 trasplantes hepáticos por año como así también algunos de córnea.

A su vez, adelantó que se encuentran siempre buscando la idea de agregar algún otro órgano para hacer trasplantes. “Probablemente, en el futuro, ya teniendo las bases que hoy tenemos, se pueda seguir avanzando en acreditar y habilitar otros centros o programas de trasplante de otros órganos”, describió.

Los trasplantes más comunes del país: Riñón, hígado, corazón y pulmón

“Los trasplantes más comunes en el país son el riñón, el de hígado, de corazón, pulmón y, después, hay multiviscerales, de páncreas, etcétera”, indicó y detalló que, “cada seis horas, en el país, se está haciendo un trasplante de órgano” como así también que, durante el día, aproximadamente cuatro pacientes son trasplantados.

Ocho mil personas se encuentran en lista de espera

“Así todo, hay un montón de pacientes que no reciben el trasplante: aproximadamente dos tercios de los pacientes que están en lista no reciben el trasplante y no llegan al trasplante porque no hay tantos órganos para todo el mundo”, apuntó.

En ese contexto, el reconocido profesional marplatense detalló que actualmente contamos con alrededor de 8 mil personas en lista de espera en todo el país, de los cuales unas 4.000 personas son de la provincia de Buenos Aires y unas 120 o 150 son Mar del Plata.