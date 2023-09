“A todo el partido Bonaerense, muchas gracias” así terminó el show musical de Natalie Perez, la actriz devenida en cantante, que abrió la inauguración de las finales de los Juegos Bonaerenses en el Paseo Hermitage. Con la participación de más de 35 mil competidores en la ciudad, el Gobernador Axel Kicillof sostuvo: “estamos muy contentos porque es una enorme fiesta, una inmensa fiesta, una gran inversión, yo diría sin precedentes casi, para sostener a estos bonaerenses”.

“Muy contento, satisfecho, porque los torneos vienen creciendo de una manera realmente impresionante, en estos torneos hay 350.000 inscriptos contendientes, y hoy en Mar del Plata, tenemos una fiesta, que además de ser la fiesta de la provincia de Buenos Aires y la Oficina del Deporte, algo tradicional, que al crecer tanto viene a contribuir en algo que venimos haciendo en Mar del Plata, que hablamos con Fernanda que es sostener durante todo el año, esa temporada que sino se concentra mucho en los meses de verano, y que luego generan una capacidad ociosa realmente problemática”, agregó Kicillof.

En este sentido, agregó: “también en las temporadas bajas nosotros estuvimos con los viajes regresados, estamos todavía. 60.000 pibes y pibas de toda la Provincia viniendo a Mar del Plata, y eso genera obviamente trabajo, actividad para la ciudad, luego los Juegos Bonaerenses, después los torneos Evita, y por último el PreViaje, es decir, la política del estado provincial y nacional que fortalece la actividad turística en Mar del Plata”

Finalmente, dijo: “ Yo veía a veces festejos que había por lo bien que andaba el turismo, batiendo récord permanentemente desde que estamos en el Gobierno, y yo también me preguntaría de cara a una elección ¿por qué cuando estaban Macri, Vidal, etc, andaba tan mal el turismo? Yo me acuerdo de la primera temporada que hicimos, la del 19, la expectativa de que hubiera política destinada a que Mar del Plata le fuera bien, empezó a crecer con respecto a los anuncios anteriores. Así que bueno, en ese sentido, muy contentos porque es una enorme fiesta, una inmensa fiesta, una gran inversión, yo diría sin precedentes casi, para sostener los torneos bonaerenses”.

Foto y Video: Pablo Funes / Dron Mar del Plata