Kicillof disparó contra Bullrich y Milei en La Plata: “Además de gorilas, son ignorantes”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta tarde en La Plata el acto de inauguración del Ateneo Raúl Alfonsín, desde donde disparó contra los candidatos presidenciales de la oposición, Javier Milei de La Libertad Avanza, y Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio.

En alusión a la conocida frase “70 años de peronismo”, Kicillof se burló de que “pasan los años y siguen diciendo que fueron 70”, y aprovechó para mofarse de Milei y Bullrich. “Además de gorilas son ignorantes, no saben sumar y restar, diez años después siguen diciendo 70 años”, exclamó en la Plaza Yrigoyen de La Plata.

En rigor, el acto de inauguración del Ateneo Raúl Alfonsín se dio en el marco de una polémica con la Unión Cívica Radical de La Plata, quien publicó un escrito el pasado miércoles en repudio a la nueva unidad básica del peronismo de la capital bonaerense, un espacio que fue impulsado por Ricardo Jano, y Carmela y Leopoldo Moreau.

Y si bien fueron varios los radicales platenses que se expresaron en contra del edificio nombrado Raúl Alfonsín, al parecer a Kicillof no pareció importarle el masivo rechazo, más teniendo en cuenta el comienzo de su discurso: “No sabía que me iban a dar hasta ganas de ponerme la boina blanca”, ironizó, al ver los sombreros que llevaban puesto un pequeño grupo del público.

En ese sentido, Kicillof reivindicó la figura de Alfonsín al remarcar que “mi generación fue parte del CONADEP, del nunca más”, y destacó que “los problemas se resuelven con más democracia, no con odio, violencia o negando la salvaje dictadura militar”, en clara alusión a la polémica suscitada por los dichos de la compañera de fórmula de Milei, Victoria Villarruel, sobre el Gobierno de facto de 1976 a 1983.

“¿Como un radical puede votar a aquellos que piensas que hay que privatizar YPF? YPF fue fundada por Yrigoyen, profundizada por Perón y recuperada por Cristina, y no vamos a entregar de nuevo el patrimonio nacional, porque tiene que ver con la soberanía”, fustigó Kicillof.

En la misma línea, Kicillof indicó que no son radicales “los que entregan la energía, la universidad, la salud y la educación pública”, y castigó a Juntos por el Cambio, la coalición a la que está actualmente alineada la Unión Cívica Radical.

“A los hombres de origen radical presentes en este encuentro les digo: Todos sabemos que sólo nominalmente está el partido en Juntos por el Cambio. No están sus ideas. Aunque lo nieguen es así, lamentablemente”, reconoció Kicillof.

A su vez, el mandatario bonaerense volvió sobre Bullrich al recordar que la actual candidata presidencial nunca repudió el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022. “Lo nuevo no son propuestas de ajustes, dinamita y motosierra, lo nuevo es que dejen gobernar sin venir a atentar desde los mercados como hicieron con Alfonsín, o con los fondos buitres como hicieron con Cristina”, lanzó Kicillof.

Por último, el Gobernador bonaerense calificó a estas elecciones como “la más complicada y confusa desde que volvió la democracia”, y llamó a los presentes a “militar, militar y militar” la boleta de Unión por la Patria para el próximo 22 de octubre.

“Compañeros y compañeras. Correligionarias y correligionarios. Si el campo popular no se pone de pie la patria y la bandera está en peligro. Lo que importa acá es defender la provincia y defender la Patria”, cerró Kicillof.

Cabe destacar que, acompañaron a Kicillof en La Plata el candidato a intendente local y actual ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, y por la aspirante a senadora provincial y presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout. También, participó de forma virtual el actual embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, quien dio un breve discurso antes que el Gobernador.