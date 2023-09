Mercantiles con Rogelio Zumpano la cabeza conforman Mesa de Trabajo “massista”

El sub Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio Rogelio Zumpano junto a un grupo de mercantiles, se reunieron con representantes de “Union por la Patria” conformando una Mesa de Trabajo con el objetivo de generar Ideas, proyectos y militancia con vistas al proximo 22 de octubre para apoyar la fórmula Massa-Rossi.

“Estamos convencidos que la Justicia Social no es una “aberración” y no nos sentimos en lo más mínimo identificados con las políticas neoliberales que tanto daño le hicieron a nuestro país” indicó Zumpano

Mas adelante remarcó que “ No estamos a favor de la venta de órganos ni que una empresa privada tenga derecho a contaminar un río. No queremos la dolarizacion y no podemos permitir que otra vez los argentinos vivamos un “corralito”; por todo esto y mil cuestiones más, participamos activamente en este espacio politico” expresó el dirigente mercantil. Finalmente reconoció que “Sabemos que por diversos motivos , en los últimos años hemos perdido tiempo y posibilidades para crecer como Nacion y que nuestra gente tenga mejor calidad de vida”