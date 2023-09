Bianchi: Es lógica la caída en las ventas, la gente hoy destina su dinero a los alimentos

Luego del relevamiento realizado por la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip), que arrojó que en agosto los comercios minoristas señalaron una caída en promedio del 8,8% en unidades físicas constantes, el titular del Sindicato de Empleados de Comercio, Guillermo Bianchi, en diálogo con “el Retrato…” manifestó que “tiene una lógica que cuando se destina la mayor parte del dinero a la compra del alimento el resto de los rubros iba a tener, por naturaleza, una caída”.

El titular del Sindicato de Empleados de Comercio, Guillermo Bianchi, en diálogo con “el Retrato…” manifestó: “Estamos atravesando una situación económica desde hace un tiempo muy largo en Argentina, que tiene que ver con un proceso inflacionario muy complejo y que trae consecuencias de muchísimo impacto en los ingresos de los trabajadores, de los cuentapropistas, de los jubilados y de las mayorías en Argentina, cuya particularidad es que el alimento ha crecido muy por encima del promedio inflacionario del país”.

“Entonces, cada vez más, se destina dinero a la compra de alimentos y eso va en detrimento de los diferentes rubros, que componen lo que es la economía de comercio en la ciudad de Mar del Plata, por lo tanto, tiene una lógica de que cuando se destina la mayor parte del dinero a la compra del alimento, el resto de los rubros iba a tener por naturaleza una caída”, sostuvo.

En ese contexto, Bianchi analizó que dichos números “demuestran que hay un sistema de deterioro por parte del proceso económico, pero también hay un nivel de especulación por sobre los rubros que conspira contra la estabilidad de la economía de un país”.

“Aumenta el dólar, aumentan los precios. Después bajó el dólar ahora, pero no bajan los precios. Aumenta el sueldo, aumentan los precios. No hay paritarias o se mantiene estable, igual aumentan los precios”, apuntó y subrayó: “La escalada inflacionaria por encima del promedio es un grave problema que tiene hoy la Argentina”.

Por otro lado, Bianchi analizó el comercio en Mar del Plata en puntual y aseguró post pandemia el mismo “ha tenido un lento, pero ininterrumpido crecimiento” y explicó: “Eso se nota en muchísimas arterias, lo cual trae como añadidura el crecimiento también del empleo, ya que el INDEC ha demostrado en su última medición que Mar del Plata ha mejorado el índice de empleo”.

Seguidamente, hizo hincapié en que en el informe de la UCIP hay una encuesta donde le preguntan al empresariado si va a tomar, o no, mayor personal. “Un 70% dice que no, que va a quedarse con la misma plantilla, o sea que no va a despedir mientras que un porcentaje pequeño dice que sí se va a desprender y otro porcentaje en igual proporción dice que iba a incorporar”, recordó.

“Tenemos un ciclo natural de caída, porque después de las PASO tenemos un 30% de devaluación. Nosotros planteamos que había que acompañar esos 60.000 pesos de bono que plantea el Gobierno porque eso se vuelve al consumo. Los datos nos dan la razón”, afirmó y comentó que, “cuando algún sector del empresariado planteaba que no lo podían asumir, nosotros planteamos y la realidad nos acaba de dar la razón, que se necesita un flujo de dinero en el bolsillo de la mayoría porque automáticamente se vuelca al consumo”.

En función de ello, Bianchi destacó la importancia que en Argentina se pague el bono en 60.000 para que vuelva rápidamente al consumo y esa rueda virtuosa que tiene el comercio se pueda sostener y que siga el crecimiento. “Respecto a los empresarios que dijeron que no lo iban a pagar o que no estaban en condiciones de hacerlo, se salvó porque después el propio empresariado planteó que el bono se iba a pagar y que las paritarias de comercio iban a empezar en octubre”, precisó.

“Hubo una reflexión y en las primeras horas, con el fuerte impacto devaluatorio que hubo, a veces hay miradas contrapuestas, pero se fueron acompañando, se fueron reflexionando y se llegó a un consenso que es muy importante en Argentina, sobre todo en épocas electorales, a veces cuando las decisiones cruzan la cosa electoral se pone más tenso, pero en esto primó la racionalidad y se llegó a un consenso que es lo que se necesita en el país”, concluyó.