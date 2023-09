Mario Rodríguez participó del encuentro de radicales alfonsinistas realizado en La Plata

El Concejal (MC) y ex Presidente del Comité de la UCR de General Pueyrredon, Mario Rodríguez, participó de un encuentro en la ciudad de La Plata organizado por el embajador de Argentina en España, Ricardo Alfonsín, quien convocó figuras de la dirigencia radical para sumarlas a la campaña presidencial de Sergio Massa, así como a la de Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires y Leandro Santoro en la Ciudad de Buenos Aires.

Alfonsín encabezó desde España (de manera virtual) una reunión en la que los integrantes del Espacio RAíces, conformado por dirigentes alfonsinistas de todas las secciones electorales de la PBA, CABA y del interior del país, tomaron esta decisión, ya que consideran prioritario “garantizar la vigencia de los derechos humanos adquiridos en estos 40 años de Democracia”, y emitieron un comunicado para confirmar que en octubre acompañarán a la boleta oficialista.

“Las fórmulas de La Libertad Avanza que componen Javier Milei y Victoria Villarruel, y la de Juntos por el Cambio, integrada por Patricia Bullrich y Luis Petri, han expresado claramente sus intenciones y coincidencias de privilegiar los intereses corporativos de unos pocos, profundizando la exclusión social, a partir de la quita de derechos, poniendo en peligro las libertades individuales y colectivas”, advirtieron.

“Nuestra responsabilidad es seguir dando la lucha por un Estado presente, que proteja los derechos sociales, la producción industrial, comercial y agropecuaria, que son indispensables, junto a la fuerza del trabajo, para llegar a la Argentina donde se coma, se eduque y se cure, que pregonaba Raúl Alfonsín”.

Entre las figuras del radicalismo que se conectaron vía Zoom y asistieron en forma presencial estuvieron la Concejal electa por Goya (Corrientes), Cecilia Gortari; el ex Diputado Nacional César Martucci; el ex Diputado Provincial Alberto Giordanelli; el ex Secretario General del Comité Provincia de la UCR, Jorge Deantoni; el ex Presidente del Concejo Deliberante de Chascomús, Osvaldo Casalins; la ex Presidenta del Concejo Deliberante de Bragado, Celina Sburlatti; y los ex concejales Juan José Cardoso, de La Plata; Marcelo Joaquim, de Morón; Mauricio Esponda, de Rauch; y Jorge Albizatti, de Alberti, entre otros y otros.

En unos días, se llevarán a cabo diversas actividades de campaña, y se está organizando un gran acto público de radicales en apoyo a las candidaturas de Sergio Massa en la Nación, Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires y Leandro Santoro en la Ciudad de Buenos Aires.