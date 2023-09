El Ingeniero José Luis Ovcak remarcó que “El desarrollo se tiene que programar y planificar”

En el marco de las obras anunciadas para Mar del Plata, José Luis Ovcak, presidente del Colegio de Ingenieros Distrito II, en diálogo con “el Retrato…” consideró: “El desarrollo se tiene que programar y planificar para que el avance de la ciudad esté ordenado y no genere situaciones que después tengamos que lamentar”.

José Luis Ovcak, presidente del Colegio de Ingenieros Distrito II, en conversación con “el Retrato…” analizó la situación del sector, las actividades que se encuentran llevando adelante en la institución como así también se refirió a lo que viene y destacó los beneficios que va a significar la exploración y explotación off shore en las costas de Mar del Plata. “En este momento hay toda una serie de obras que se están ejecutando, obras públicas sobre todo y obras privadas también. Si bien los indicadores económicos que tenemos no son tan benignos, pero bueno esperemos que esto siga así”, sostuvo y aclaró que el 2023 “ha sido un año bastante bueno”.

Asimismo, Ovkak remarcó: “En cuanto a la actividad profesional, no hemos tenido grandes inconvenientes. Más allá de los avatares económicos, los colegas están trabajando” y agregó: “Las dificultades se han dado más que nada en este último período. A partir de la devaluación hay como un cierto mirar, pero entendemos que obras son necesarias y seguramente muchas de ellas van a continuar”.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre las obras anunciadas en la zona del puerto, en la costa y en la zona de Varese de la ciudad, respondió: “Todo desarrollo económico vinculado a las tareas que hacemos los ingenieros es auspicioso también para la ciudad en cuanto a la generación de empleo y al desarrollo de Mar del Plata”.

“El tema de las excepciones hay que verlo con cierto cuidado porque, si bien lo aprueba el Concejo Deliberante, preocupa siempre que las decisiones estén dentro del contexto del desarrollo urbano y dentro del contexto del planeamiento estratégico que nos hemos dado para la ciudad”, explicó.

-¿Sienten ustedes que no se los tienen en cuenta como se debería?

-Yo creo que hay distintos espacios de actuación. Nosotros, obviamente, estamos trabajando también. Hace poco nos hemos presentado en la Jornada de Trabajo de Hábitat para la creación de un nuevo Consejo de Hábitat. Creemos que la ciudad tiene que respetar algunas reglas para no caer en situaciones que vamos a tener que lamentar dentro de 15 o 20 años cuando las obras de infraestructura estén colapsadas. El desarrollo se tiene que programar y planificar para que el avance de la ciudad esté ordenado y no genere situaciones que después tengamos que lamentar. En ese contexto está buenísimo avanzar y desarrollarnos, pero tenemos que hacerlo en todos los sentidos, no solamente en uno. Hay que planificar también la demanda de obras de infraestructura que van a atraer todas estas nuevas inversiones

-¿Cómo va a influir en el empleo la llegada de la exploración y explotación offshore a Mar del Plata?

-Hay mucha expectativa con respecto de eso. Obviamente el desarrollo se va a dar paulatinamente. Primero, serán actividades que están relacionadas indirectamente con lo que es la explotación petrolera, porque quizás las actividades que más se desarrollen en principio sean la de la logística, la hotelería, la inmobiliaria y los servicios en general mientras que, lentamente, irá tomando vuelo otro tipo de actividades que estén más relacionadas con el petróleo, en el sector portuario. El movimiento se va a dar por ese lado, pero la ciudad se tiene que preparar y nosotros lo vemos con mucho auspicio.

“Tenemos que prepararnos para dar los servicios que toda esta explotación demande y, seguramente, si somos inteligentes, va a ser muy beneficioso para la región y para la ciudad de Mar del Plata en particular”, afirmó el titular del Colegio de Ingenieros Distrito II en diálogo con “el Retrato…”

Por otra parte, destacó el convenio suscripto entre el Colegio de Ingenieros Distrito II y la UOCRA, relacionado con la seguridad del trabajo y las evaluaciones que están llevando adelante desde el organismo a su cargo.

A su vez, adelantó que se encuentran realizando una serie de reuniendo con personas relacionadas, en forma directa o indirectamente, con la actividad petrolera con el objetivo de comprender cuál va a ser la demanda y dónde tienen que poner los incentivos para poder incidir en las decisiones públicas que se vayan dando en el uso de la ciudad. “Esto requiere de una madurez de parte de toda la sociedad y, sobre todo, de los sectores dirigenciales que deben ir acompañando este proceso y, así, preparar a los distintos sectores para que tengan altura de la demanda”, concluyó.