De la guerra de Ucrania a la Inteligencia Artificial: qué dice el documento del G20

Los países del G20 alcanzaron este sábado un consenso sobre la declaración final de la cumbre en Nueva Delhi, aunque en ese texto evitaron una mención explícita a Rusia para referirse a la guerra en Ucrania y adoptaron acuerdos mínimos sobre el cambio climático, que no incluye la eliminación de los combustibles fósiles.

“Anuncio la adopción de la declaración”, dijo el primer ministro indio, Narendra Modi, al inaugurar la segunda sesión plenaria que se desarrolló en el Bharat Mandapam, un centro de convenciones y exhibiciones recientemente abierto.

Al final del primero de dos días de la cumbre, los miembros del bloque encontraron un lenguaje de consenso mínimo para superar sus grandes discrepancias.

La guerra en Ucrania

En los párrafos dedicados a Ucrania, el texto indica que “todos los Estados deben abstenerse de recurrir a la amenaza y el uso de la fuerza para ir contra la integridad territorial y la soberanía o la independencia política de cualquier Estado”.

No hubo ninguna mención explícita a Rusia, contrariamente a la declaración del G20 en Bali (Indonesia) el año pasado, en la que se citó una resolución de la ONU que condenó “la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania”.

La declaración reconoce que “hubo diferentes puntos de vista y evaluaciones de la situación”, principalmente en el análisis sobre los “efectos negativos” del conflicto en temas alimentarios y energéticos.

Por el contrario, expresa que hubo consenso en valorar el acuerdo que permitió crear un corredor seguro en el mar Negro para exportar los cereales ucranianos bloqueados por la guerra y los fertilizantes rusos afectados por las sanciones de las potencias occidentales.

Foto: AFP.

Ese pacto, firmado el 22 de julio de 2022, permitió sacar de la zona de conflicto casi 33 millones de toneladas de granos, pero el 17 de julio pasado Moscú anunció que se retiraba porque no se habían cumplido las exigencias que venía formulando para volver a prorrogarlo.

“La era de hoy no debe ser la de la guerra”, concluye el texto final, que fue criticado por Kiev.

“Ucrania agradece a los socios que intentaron incluir en el texto una formulación contundente. Al mismo tiempo, en lo que respecta a la agresión de Rusia contra Ucrania, el G20 no tiene nada de lo que enorgullecerse”, declaró Oleg Nikolenko, portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano.

Por el contrario, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo estar satisfecho con el texto publicado: “Desde nuestra perspectiva hace un muy buen trabajo”.

Cambio climático

En cuanto al cambio climático, los líderes del G20 evitaron hacer un llamado a abandonar los combustibles fósiles, aunque acordaron triplicar la capacidad mundial de generar energías renovables antes de 2030.

Los 20 países más ricos, responsables del 80% de las emisiones globales de CO2, remarcaron la importancia de “acelerar los esfuerzos para una eliminación del carbón como fuente de energía”, después de que un informe de la ONU señalara el viernes que el abandono de los combustibles fósiles es “indispensable” para alcanzar la meta de cero emisiones netas.

En ese sentido, se comprometieron a facilitar el acceso a los países en desarrollo a financiación de bajo costo para las tecnologías energéticas limpias y sostenibles, así como a redoblar los esfuerzos para “eliminar progresivamente y racionalizar, a medio plazo, las subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles”.

El comunicado solicitó también a los países ricos cumplir sus compromisos de ayudar a las naciones vulnerables a adaptarse al cambio climático, e instó a las instituciones financieras multilaterales a establecer metas más ambiciosas de financiamiento.

Acordaron triplicar la capacidad mundial de generar energías renovables antes de 2030.

El tema climático fue planteado también en la cita por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien advirtió: “La falta de un compromiso con el medio ambiente nos lleva a una emergencia climática sin precedentes”.

“Las sequías, inundaciones, tempestades e incendios se vuelven más frecuentes y minan la seguridad alimentaria y energética”, agregó Lula, cuyo país será sede de la cumbre de la ONU del clima COP30 de 2025 y asumirá la presidencia rotativa del G20 en diciembre.

El texto también reafirmó la postura del bloque sobre regular la Inteligencia Artificial (IA) para “maximizar los beneficios” y “mitigar los riesgos”.

“Perseguiremos un enfoque regulador/de gobernanza favorable a la innovación que maximice los beneficios y tenga en cuenta los riesgos asociados”, manifestaron.

Además, convocaron a promover una IA “responsable para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, las metas que puso la ONU que hay que alcanzar en cuestiones como salud, clima, educación e igualdad de género hasta 2030.

El inicio de la cumbre

En el inicio de la jornada y con el objetivo de posicionarse como un interlocutor del Sur Global, Modi formalizó la incorporación de la Unión Africana (UA) como miembro permanente del G20.

“Con la aprobación de todos, pido al jefe de la UA que tome asiento como miembro permanente del G20”, dijo el líder del país anfitrión, antes de abrazar al presidente de Comoras, Azali Assoumani, que encabeza el bloque africano de 55 países.

“Celebro la incorporación a este G20 de la Unión Africana. Es un acto profundamente justo que permite conocer y atender las necesidades de ese maravilloso continente. Aspiro a que en el futuro se pueda sumar a este foro a la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac), que sobrelleva problemas similares a los que afronta África”, postuló el presidente argentino, Alberto Fernández, en el inicio de su intervención.

Foto: Presidencia.

El mandatario además cuestionó al FMI por aferrarse a “sus dogmas y mostrarse incapaz de nuevas soluciones”, criticó que se prolongue la invasión rusa en Ucrania y condenó “la especulación financiera, las restricciones, los bloqueos y las barreras comerciales”.

La primera jornada de la cumbre cerró con una cena de gala para los líderes presentes en Nueva Delhi, viaje que decidieron no hacer el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping.

La cita concluirá el domingo cuando desde las 8 hora local (23:30 del sábado de la Argentina) comiencen a llegar los jefes de Estado y de Gobierno a Rajghat, un memorial en recuerdo del líder hindú Mahatma Gandhi que se encuentra en la capital.

Allí colocarán coronas de flores antes de iniciar a las 10:30 (2 de la Argentina) la tercera y última sesión de debates plenarios y tener posteriormente tiempo para más reuniones bilaterales.